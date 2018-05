Eulogio Palacios: "El próximo torneo Wilson va a reventar"

Eulogio Palacios, padre de los futbolistas de Olimpia Jhonny y Wilson Palacios dijo este martes que Wilson "reventará" el próximo torneo porque llegará en mejor condición física. En el certamen de Clausura "El mago" apenas sumó seis minutos contra Platense, 18 ante Motagua en el juego de ida de semifinales y 19 en el de vuelta.



"Los primeros minutos que jugó no lo vi bien, no lo vi con confianza, en el segundo partido contra Motagua se fue asentando un poco más pero casi no jugó, es difícil evaluarlo en los pocos minutos que jugó con Olimpia. El segundo partido contra Motagua en el 1-1 no lo vi porque estaba fuera de la ciudad", explicó Palacios



Y añadió. "Tiene que agarrar confianza con sus compañeros en la cancha, estuvo más de un año sin jugar y eso de una u otra manera lo hace perder ritmo, estuvo mucho tiempo sin contacto con la pelota y por eso se miraba hasta novato".



Para don "Pala" Wilson tiene condiciones para aportarle a Olimpia en sus aspiraciones de ganar otro título que se le ha negado hace dos años. " Estoy seguro que puede dar más, tiene ganas de jugar, está joven todavía, hay muchos jugadores en Liga Nacional mayores que él y siguen jugando. El próximo torneo Wilson va a reventar, le va a dar mucho a Olimpia"



Sobre su situación contractual con el Viejo León expresó. "Todavía tiene contrato con el Club, se siente en deuda porque jugó muy poco producto de su inactividad durante mucho tiempo pero dará muchas alegrías porque tiene capacidad y muchas ganas. Este año seguirá preparándose para aportarle al equipo"



"Los aficionados pueden esperar mucho de Wilson, está dispuesto a recuperar su nivel para ser el mismo de antes, necesita mejorar mucho. En lo personal me hubiera gustado verlo campeón pero no se pudo, lo bueno del fútbol es que a la vuelta está la revancha", enfatizó.



SEQUÍA DE COPAS



Los albos suman dos años sin levantar copas en el torneo de Liga Nacional y según Eulogio los constantes cambios de técnicos y jugadores son el detonante.

"Olimpia tiene dos años sin ganar títulos porque no le da seguimiento a los trabajos, cambian mucho de técnicos y jugadores que les cuesta adaptarse. Las formaciones en cada partido son diferentes, creo que allí está el fracaso de la institución en estos últimos años", aduce.



"Lo importante es que tiene una directiva muy inteligente que tomará cartas en el asunto para mejorar las cosas y buscar otro título porque ya la afición se está desesperando, están acostumbrados a ganar campeonatos pero últimamente han terminado con las manos vacías", explicaba don Eulogio.



JHONNY SIGUE



Eulogio confirmó que el zaguero Jhonny Palacios tiene seis meses de contrato vigente y está dispuesto a cumplirlo. "Jhonny seguirá en el Club, no nos ha dicho que saldrá al extranjero, siente que puede seguir aportando a la institución, como familia lo apoyamos en sus decisiones. Va a cumplir su contrato, se siente bien en la institución, además está con Wilson y ambos quieren ganar otro título", cerró.



DATOS

Wilson Palacios se reintegró a Olimpia el 24 de enero del 2018 y redebutó el 22 de abril en el triunfo 2-1 sobre Platense en Tegucigalpa



*Palacios jugó en los clubes ingleses Birmingham, Wigan, Tottenham y Stoke City, además Miami FC de segunda división de Estados Unidos.