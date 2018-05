Rolin Peña: ''Hay que estar como coyotes con el arbitraje ante Motagua''

Rolando Peña, gerente general de Marathón, no escondió su preocupación por el tema arbitral para la gran final del torneo Clausura y manda un mensaje directo a Jorge Salomón (presidente Fenafuth), José Ernesto Mejia (secretario Fenafuth) y Pedro Rebollar (asesor arbitral Fenafuth).

El exjugador Emil Martínez calienta la final con mensaje para Diego Vázquez

“El arbitraje no entiendo cuándo puede ser riguroso y cuándo de otra manera, no hay criterios definidos, hay reglamentos para un juego y otro para otros; yo considero que debe ser homogéneo, las reglas son iguales y como que no cae bien el hecho de que en algunos partidos haya arbitrajes rígidos y otros normales”, manifestó el directivo esmeralda.

Peña añadió que “las 17 reglas están claras, ponerlas en práctica y hacerlas valer dentro del terrenos de juego le corresponde a los árbitros”, esbozó.

Mencionó un ejemplo cercano, el derbi capitalino en el que Motagua, su rival en el duelo por el título, dejó fuera a Olimpia en semis.

“El arbitraje del domingo en Tegucigalpa fue diferente al del sábado en San Pedro, era igual pero cuando evalúan con un club fue enérgico y con el otro permisivo, eso lo pone a uno como dicen en el pueblo coyote, pero vamos a ver, ojalá Jorge Salomón, el abogado Mejia y Rebollar tomen la mejor decisión”, expuso.

Al ser cuestionado por la razones que apunta los nombres de Salomón y Mejia, Peña comentó que “¿Quién dice que no toman decisiones? Los jefes son ellos, Jorge y el abogado Mejia, deben interceder para que el nombramiento vaya acorde a la final”, concluyó.