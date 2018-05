Héctor Vargas: "Si Moncada nos va a dirigir como lo hizo con Olimpia, que no venga"

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, se refirió a los candidatos para dirigir la final entre los verdolagas y el Motagua. El gaucho pidió que no le ayuden, pero que tampoco lo afecten.

Además, habla de "rencores que quedan por ahí" y que pueden afectar el desempeño de un réferi. Esta conferencia de Vargas fue muy reveladora respecto gremio arbitral.

¿Ha pensado en el árbitro del partido?

Es cuestión de estudio, escuché a Pedro Rebollar decir que el referí (Óscar Moncada) fue muy riguroso(en el Olimpia-Motagua), lo fue para un lado, para el otro.

Lo de Mayorquín quedó claro, que cuando tuvo que aplicar la regla no lo hizo, fue riguroso para un lado. La final de Concacaf la pitó bien, pero en otros partidos se ha equivocado y aquí también.

¿O sea que no le parece Óscar Moncada?

Si nos va a dirigir a nosotros cómo dirigió a Motagua, que venga él, pero si nos va a dirigir como lo hizo con Olimpia que no. A cualquiera le va a favorecer que le piten como a Motagua. Nunca le sacó una amarilla, le perdonó todo, le contó para la gente y no amonestó(a Mayorquín). Son esas cosas las que dan qué pensar.



Rebollar mencionó a cinco candidatos para pitar la final.

Lo bueno será que acierte con la elección, él se equivocó feo en la primera semifinal en el Morazán al nombrar dos líneas sin experiencia, se equivocan con el penal del” Chino” y se armó un relajo terrible. Lo bueno es que venga alguien de experiencia.

¿Cualquiera puede pitar?

Ahí habían versiones que a Armando Castro y a Héctor Rodríguez los habían marginado para el partido de Motagua-Olimpia. Si cada uno va a pedir un árbitro a la carta, está complicado. Que elijan lo mejor. De mi parte no les pido que me ayuden, pero tampoco dejo que hagan con el equipo que dirijo cualquier cosa.

¿Quién es el mejor árbitro para dirigir la final?

No hay mejor árbitro para dirigir la final. Siempre he dicho que para mí el mejor es Melvin Matamoros, no quiero decir eso como que es el favorito como dicen los pomponeros, hay uno que el peor de todos, que remarca eso. El favorito es diferente, es como Orlando Hernández que te cobró tres penales en Tocoa.

¿Tiene algún miedo que le jueguen una mala pasada?

No miedo no, uno ya conoce esto. El tema está en que no querés que sean injustos. Temor solamente a Dios, que no le pase nada a mis hijos. Lo demás por el fútbol, fíjate que me da tanto miedo que un equipo que estaba para el descenso(Victoria) lo llevamos a pelear la final. Dentro del fútbol no le tengo miedo a nada, después en la vida hay que tenerle miedo a muchas cosas, pero en el fútbol ni a los árbitros ni a nada.



¿O sea que usted lo que pide es un buen trabajo?

Claro, para mí es indiferente. A veces hay muchos rencores ocultos. A veces la intencionalidad del árbitro lo hace dirigir mal. Y te le digo claro no es lo mismo Moncada dirigiendo a otro equipo que a Olimpia. Ustedes saben la historia, una vez en un Platense-Olimpia, le expulsó tres jugadores a Olimpia y después Moncada tuvo que parar por dos o tres años. Y queda ese rencor por ahí.

¿ Rencor al Olimpia?

Claro, mira todos los antecedentes con Olimpia, penal en contra, expulsión en contra, mira los cuatro últimos años. Lo mismo pasa con Armando Castro, no es con Marathón, es cuando dirige al Real España que tira para ese lado. Igual que Saíd, cuando ve a Olimpia lo quiere desarmar pero cuando juega con Motagua, no es tanto al Olimpia.

Recordá que a Real España en la final no le cobró dos penales. Hay muchachos que tienen ese prejuicio con respecto a un club y cuando les toca dirigir se ensañan.

¿Van predispuestos entonces?

Por eso digo el prejuicio. Hay intencionalidad en esto, que hace que esto no camine como tiene que hacerlo.

