Municipal no contará con 12 jugadores, entre ellos el mexicano Kamiani

El Municipal de Guatemala, dirigido por el costarricense Hernán Medford, anunció este martes que no contará con 12 jugadores, entre ellos el mexicano Carlos Kamiani Félix, que en el Torneo de Clausura había anotado seis tantos.



Tras no lograr el pase a los playoff de semifinales, el club escarlata dio a conocer en un comunicado lo movimientos para el final de la temporada, unas decisiones tomadas "con base al reporte efectuado de parte de cuerpo técnico" con el objetivo de "alcanzar nuevas metas deportivas".



Los futbolistas a los que el club no les renovará el contrato son el defensa Hamilton López, el volante Alexis Matta, el uruguayo Gastón Puerari, el volante Marco Pappa, Maynor de León y el mexicano Kamiani, que ha jugado en Guatemala los últimos 11 años (en el Universidad y en Municipal) y que ha superado la barrera de los 100 goles en el extranjero.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE GUATEMALA



Con contrato vigente pero "transferibles para préstamo" están Nixsón Flores, los defensas Kevin Ruiz y Álvaro Tuna, el volante Pedro Altán y los delanteros Abner Bonilla y Mario Hernández.



El caso específico de los panameños Blas Pérez y Felipe Baloy se evaluará "en los próximos días" y luego tomarán una decisión, aunque Baloy siempre había dicho que tras jugar el Mundial con Panamá se retiraría.



"El CSD Municipal agradece a cada uno de los jugadores por su entrega y dedicación durante el tiempo que defendieron los colores del equipo más grande de Guatemala, deseándoles los mejores éxitos en sus carreras deportivas", concluye la nota.



El Municipal, uno de los campeones históricos del fútbol guatemalteco, no logró ni clasificar a los últimos partidos para pelear por un cupo en la semifinal.