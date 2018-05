Unidad y equipo base, la fórmula de éxito de Diego Vázquez en Motagua

Para ser exitoso en la vida debes definir tus objetivos. En caso de no hacerlo, ¿para qué inicias el proceso?

Eso lo hizo Diego Vázquez, quien a finales de 2013 llegó a un Motagua arropado por la inconsistencia y con altibajos. Desde ese momento el estratega entregó un plan de trabajo a la dirigencia azul donde estipulaba la contratación de ciertos jugadores los cuales ayudarían a darle una grandeza a esta institución.

Su mano derecha en un principio fue Yanuario Paz, quien también es su amigo y con ello se formó la columna vertebral de este equipo que hasta la fecha, sigue y está a las puertas de ganar su cuarto campeonato.

Y es que Diego ha sabido manejar el vestuario, cuando le ha tocado arreglar problemas que pueden afectar el entorno del equipo, sin titubear lo hizo como en su momento pasó con jugadores como Eddie Hernández o Deybi Flores.

Las claves de su éxito son: impregnar unidad y armar un equipo base que juega de memoria dentro del terreno, pero que cuando su mística no funciona, apela a otras variantes.

Los motagüenses celebrando la final que le ganaron al Honduras Progreso.

El estar en siete finales no es casualidad y los números no mienten, a pesar de que Motagua no ha sido un club que gasta tanto en fichajes como en su momento lo ha hecho Olimpia o Real España, han dejado un legado orquestado por Diego.

Detalles de le gestión de Diego en Motagua

1. Jugadores como Reinieri Mayorquín, Héctor Castellanos, Wilmer y Félix Crisanto llegaron en el comienzo de la era Vázquez en Motagua.

2. El argentino se ha equivocado muy poco en la elección de futbolistas extranjeros. Portigliatti, Lucas Gómez y el mismo Rougier han rendido al club.

3. El torneo pasado Diego Vázquez fue contactado por la dirigencia del Herediano de Costa Rica para llevarlo a dicho equipo, hace mucho lo siguen.

4. El primer título se lo ganó a la Real Sociedad en diciembre de 2014, en ese momento empataron en Tocoa y ganaron 2-1 la vuelta en Tegucigalpa.

5. Diego comenzó su mando en Motagua en enero de 2014, en su primer torneo se quedó en repechaje.

6. El argentino en su momento ha dejado entrever su deseo de dirigir a la Selección Nacional, de los técnicos de Liga es de los mejores.

7. Diego tiene nueve torneos con Motagua y va a su séptima final, en una ocasión se quedó en semifinales y en otra en repechaje.

Esta es la primera copa que ganó Diego Vázquez al Real Sociedad en 2014.

Pedro Atala: “No estar cambiando entrenador ni jugadores nos ha dado un balance”

Pedro Atala espera celebrar un nuevo campeonato con Motagua de la mano de Diego Vázquez, estratega con el que, según él, no se equivocaron. “Gracias a Dios se ha dado una buena química con la directiva y el cuerpo técnico, respetamos los méritos que tiene Diego y de los jugadores también, la clave del éxito ha sido la unión del grupo, le hemos dado la consistencia. No estar cambiando entrenadores ni jugadores nos ha dado un balance futbolístico”.

Juan Carlos Suazo: “Se armó un equipo con jugadores que diego trajo y fuimos estables”

Juan Carlos Suazo, presidente financiero de Motagua, tiene claras las razones para el éxito azul. “El trabajo en equipo que hemos tenido desde 2014 cuando hubo un cambio de mentalidad a nivel de directos ha venido a dar los frutos al club, además la calidad de Diego Vázquez como entrenador, el haber armado un equipo con jugadores que él trajo eso ha hecho que Motagua haya sido un equipo estable en los últimos cuatro años y esperamos mantenernos por esa línea”.

Jorge Pacheco, kinesiólogo: “Diego pasa pendiente de todo y pide sinceridad a los jugadores”

Jorge Pacheco, kinesiólogo del club azul, alabó la forma de trabajar de Diego, por ende tal éxito azul. “La manera de trabajar de Diego Vázquez, su carácter, la exigencia con los jugadores y con nosotros mismos, porque pasa pendiente de todo, pide sinceridad a los jugadores sobre si están al cien en cada partido. La directiva ha visto que Diego ha sido un técnico triunfador y las cosas le han salido bien por eso le han dado la continuidad en todo este tiempo”.

Pato Negreira preparador físico: “Este grupo ha sido muy unido en momentos difíciles como lo de santi”

El “Pato” Negreira sabe que han sido muy unidos y eso ha sido importante. “Son muchos los factores, no hay un secreto o fórmula para el éxito, pero existen ciertos principios aplicables, hablamos de la unidad, este equipo ha sido muy unido en momentos difíciles, por ejemplo la tragedia que nos pasó con la muerte de Santiago que fue lo último que vivimos en este torneo, nos unió mucho, la directiva ha estado bien cerca, nunca nos ha faltado nada”.

Omar Elvir, lateral izquierdo: “Este grupo ha reconocido que sin dios no somos nada”

Omar Elvir es un fiel creyente cristiano y sabe que todos en Motagua se han mantenido unidos, pero la principal clave es dada por Dios. “Es una bendición lo que estamos logrando y somos privilegiados, yo atribuyo todo a Dios, mientras la gracia de él esté en este equipo seguiremos cosechando éxitos sumado al talento y al trabajo, todas las partes han hecho su labor. Hay buena unidad entre jugadores, cuerpo técnico y con la prensa y ha sido clave”.

Hugo Caballero, preparador de arqueros: “Diego tiene mucho conocimiento y lectura de juego, sabe manejar el grupo”

Hugo Caballero ya estaba en la institución cuando llegó Diego Vázquez y reconoce lo que ha hecho él para estar donde están. “El camino al éxito tiene muchas razones, pero Diego tiene mucho conocimiento en tácticas, estrategias de juego y lectura de juego, creo que la piedra angular de Diego es el manejo de grupo, él sabe cuándo dejar pasar algunas situaciones y cuándo presionar al plantel, cuando digo presionar es a llamar la atención a algún jugador”.