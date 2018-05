¿Por qué Rambo de León ya no juega en la Liga de Ascenso?

El equipo Parrillas One pelea las semifinales del Torneo Clausura de Liga de Ascenso y está a un paso de disputar la final, pero antes tiene que vencer al Villanueva FC.

La novedad en el plantel parrillero es Julio Cesar el "Rambo" de León, el jugador de 38 años quien llegó a inicio de torneo como la gran figura del equipo, pero sorpresivamente ha dejado de tener participación en los últimos seis partidos.

La decisión para que Julio no sea ni siquiera convocado responde a situaciones meramente deportiva ya que no tiene problemas de lesiones y el entrenador español Adrián García responde al respecto.

"Rambo es un genial futbolista, una de las leyendas del país, pero a mi me pagan no por mirar al pasado, me pagan por mirar al presente, yo tengo que escoger los 18 que mejor están, pero Rambo no tuvo problemas con nadie, es una cuestión meramente deportiva", aclara.

Y agrega: "Yo sé que él puede poner un pase de gol en cualquier momento, pero yo necesito jugadores los 90 minutos, aquí todos tienen que luchar", afirma..

Pese a que está marginado de los partidos oficales, García no descarta que en algún momento puede necesitar sus servicios.. "No lo descarto, debe seguir luchando igual que los otros chicos, en la vida no se trata de quién hayas sido ni como te llames".

¿Julio está entrenando con el equipo?

No he hablado con él, no sé si quiere seguir ayudando, ayer -lunes- no vino a entrenar, no sé si quiere apartarse, a mí me gustaria que siguiera, pero esa es una decisión de él.