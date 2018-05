Borges sortea preguntas sobre futuro y lamenta no cumplir los deberes

El internacional costarricense Celso Borges, centrocampista del RC Deportivo, ha sorteado este miércoles las preguntas sobre su futuro y ha lamentado no haber cumplido los deberes que tenía el equipo esta temporada, en la que se ha consumado el descenso a Segunda División tras cuatro cursos en Primera.



Borges afrontará el sábado el partido ante el Villarreal y posteriormente viajará a su país para quedar concentrado con su selección nacional ya que el Deportivo le ha dado permiso para incorporarse antes de las fechas reservadas por la FIFA.



"Me gustaría ir a la selección con los deberes cumplidos como otras veces y esta vez no es así. La verdad es que me voy un poco triste por eso, por no haber conseguido el objetivo primordial del equipo, pero estoy pensando en el partido del sábado", indicó el futbolista.



En su comparecencia ante los medios de comunicación, el jugador blanquiazul no quiso aclarar si continuará o no en el Deportivo en Segunda División.

TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE COSTA RICA



"Ni siquiera he pensado en eso. Estoy muy concentrado primero en el partido de esta semana y, segundo, en mi selección. No he tenido ni tiempo de analizar", sostuvo.



Borges indicó que los jugadores del Deportivo, después del descenso, se juegan el "orgullo deportivo".



"Queremos irnos de una manera que nos sintamos orgullosos sin dejarnos ir y tirarlo todo por la borda. Tratamos de enderezar la situación lo más que pudimos y no fuimos capaces", declaró.



El centrocampista afirmó que "es lamentable no poder hacer nada por corregir la situación" en la que se encuentra el Deportivo y dijo que a la afición, de la que se despedirán el sábado, no se le puede "exigir nada".



De su proceso de nacionalización, indicó que aprobó el examen y ahora depende de que se resuelva.