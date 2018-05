Reinaldo Rueda no descarta volver a dirigir a Honduras en el futuro

Reinaldo Rueda ha regresado a Honduras para dirigir el primer Congreso de Entrenadores 2018, que ha sido organizado por la Federación Nacional de Fútbol.

El extécnico de la Bicolor aseguró estar muy contento de estar en el país, donde vivió momentos maravillosos gracias a la H.

Una de las preguntas que no faltaron en la conferencia de prensa que ha dado desde las instalaciones de la Fenafuth, fue sobre el tema de los candidatos para dirigir a la Selección Nacional.

"La invitación concreta es participar en el Congreso de Entrenadores, compartir las experiencias. Creo que la Fenafuth tiene hombres de gran madurez, que podrán tomar la mejor decisión para el fútbol hondureño", aclaró.

¿A quién recomienda? Le preguntaron por Alexis Mendoza y el colombiano no dudó en hablar muy bien de él.

"Ustedes saben todo lo que viví con Alexis, estuvimos casi 10 años juntos, en los procesos de selección nacional de Colombia, Honduras, Ecuador, hasta que el profe tomó la decisión, por tema familiar, de salud de su padre, después el tema profesional de oxigenarnos, de dar un paso al costado, decidió tomar su camino con éxito. Es un hombre muy respetado, con una gran capacidad, acá lo demostró con la Selección Olímpica, cuiando se clasificó a Beijing, tiene una gran capacidad, un hombre de gran trayectoria, de mucha madurez, de señorío, conoce el medio, no sabía de esto, hace días no hablo con él de esa posibilidad, y ahora esperar que se tome la mejor decisión para el fútbol hondureño", remarcó.

Asimismo, Rueda no cierra la puerta a un posible regreso a Honduras para dirigir. "Indudablemente siempre está latente esa posibilidad, por todo lo que significa Honduras para mi carrera profesional, para mi familia en la parte personal, en la parte familiar, el afecto y todo lo que nos une a Honduras, ahora, ustedes saben que estoy comprometido, pasamos acá cuatro años maravillosos, cuatro años que disfrutamos en todos los órdenes y bueno si algún día Dios y el fútbol van a querer que coincidan los tiempos y que se de esa posibilidad, ojalá sea para el bien de los dos y sobre todo para el bien del fútbol hondureño"



En cuanto al trabajo realizado por Jorge Luis Pinto en el pasado proceso, Rueda dio su opinión y confirma que varios factores afectaron a la Bicolor para no clasificar a Rusia 2018.

"Mi respeto y admiración por el profesor Jorge Luis Pinto, es un hombre con una gran capacidad, lo ha demostrado en todos los proyectos que ha dirigido, por su vocación, disciplina, quizás no coincidieron algunos factores para que se lograra la clasificación. Se dieron varios factores para que Honduras no haya logrado esa clasificación, no es una sola situación, hay un ciclo que se termina, de una generación que fue exitosa. Todas estas son experiencias y aprendizajes".

SOBRE EL CONGRESO

El actual entrenador de Chile dio detalles en relación a los temas que tocarán en el Congreso de Entrenadores, que se llevará a cabo a partir del 11 de mayo.

"Uno quisiera hablar de muchos temas, son tres los que veremos, uno de ellos es la metodología de entrenamiento, otro es la responsablidad del entrenador como educador y otro tema es lo de las tendencias del sistema de juego. Hay que hacer esa revisión de lo que es Honduras, las características y sistemas que nos han dado resultados. Acá hay gente muy capaz, de mucha educación, de buena formación", expresó.

MÁS FRASES

SU LLEGADA A HONDURAS

"Le doy gracias a Jorge Salomón por haberme traído a Honduras, felicitar a la Fenafuth por este evento y esta alianza, estoy muy complacido, muy orgulloso de ser hondureño, muy orgulloso del fútbol de Honduras, de lo que aprendimos, de los éxitos que continuaron en todas las categorías. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia del fútbol hondureño.

RECOMENDACIÓN AL FÚTBOL HONDUREÑO TRAS LA NO CLASIFACIÓN

"Ahora más que nunca debemos estar unidos, debemos tener la convicción de que se tiene el talento humano, que se tiene la organización, que se tiene toda una experiencia acumulada no solamente de los procesos clasificados a las Olimpiadas y Mundiales, sino también todo lo que ha acumulado el fútbol hondureño. Hay ciclos que se cumplen, Italia está afuera de la Copa del Mundo, Chile está afuera de la Copa del Mundo".