¡'Rambo' de León revela por qué se marchó del Parrillas One!

Luego de que se diera a conocer que el mediocampista hondureño Julio Cesar 'El Rambo' de León no sigue entrenando en el Parrillas One de la Liga de Ascenso, este miércoles el propio jugador reveló para DIEZ el motivo por el cual no sigue en la institución.

¿Por qué Rambo de Léon ya no juega en la Liga de Asecenso?

De León, que fichó en enero del presente año con los parrilleros, confesó que ya no seguirá en el equipo que dirige el español Adrián García por una multa que le impusieron por asistir a un evento benéfico.

''Ya no sigo allí (en Parrillas One), ya firmé mi finiquito y estoy tranquilo. Ya no puedo estar perdiendo más mi tiempo'', dijo el habilidoso volante que militó en el fútbol italiano.

Asimismo, explicó que deja el cuadro de la Segunda División tras una multa que le impusieron por haber asistido a un evento benéfico a principio de año.

Anteriormente, el técnico del Parillas, Adrián García, declaró que la separación de 'Rambo' fue por ''una cuetión meramente deportiva y no había tenido algún problema con nadie''.

Además añadió que ''me gustaría seguir contando con Julio, pero ya es solo una decisión que debe tomar él''.

Cabe recordar que el Parrillas One está peleando las semifinales del Torneo Clausura en la Liga de Ascenso y se encuentra a un paso de disputar la final, pero antes tiene que cumplir ante el Villanueva FC.

El choque de ida será el próximo sábado a las 6:00 pm en el estadio José Adrián Cruz de Villanueva.