Del Bosque dice que España "pinta muy bien" con miras al Mundial de Rusia

El ex seleccionador español Vicente Del Bosque aseguró este jueves que "todo pinta muy bien" en referencia al papel que pueda realizar España en el próximo Mundial de Rusia, ya que en su opinión el combinado nacional ha completado una fase de clasificación "buenísima" y ha dado "una buena medida" ante rivales de envergadura.



"Aparentemente estamos muy bien, creo que hemos jugado unos buenos partidos amistosos, hemos dado una buena medida ante grandes selecciones y todo pinta muy bien. Así que vamos a ver si tenemos esa pizca de suerte que es necesaria para avanzar en los campeonatos", dijo Del Bosque.



El ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid, entre otros equipos, efectuó estas declaraciones a su llegada a la gala de la séptima edición de 'Los Valores del Deporte', que tuvo lugar esta tarde en Paterna (Valencia).

ESTADISTICAS Y CALENDARIO DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Además, Del Bosque también se refirió a la clasificación del Valencia para la próxima edición de la Liga de Campeones. "Es una competición muy difícil y todos sabemos la trayectoria del Valencia estos últimos años que ha costado mucho y ha hecho una temporada muy buena", indicó.



El ex entrenador español agradeció el premio recibido en esta gala y recordó que los jugadores de la selección española deben ser "referentes para los más jóvenes".



"Es un honor y una satisfacción poder estar aquí y participar en esta fiesta que se celebra y recordar lo importante que es el deporte que sirve de educación para todos los chavales. Los jugadores de la selección española deben ser un buen ejemplo para todos los chavales", finalizó.