Ponce Morazán: “Vargas es una persona vacía de reconocimientos y paranoica”

Orlando Ponce Morazán, relator estelar de Televicentro en las narraciones deportivas, no se quedó callado y le respondió al entrenador del Marathón, el argentino Héctor Vargas, quien ayer declaró en un programa deportivo que en el canal que le transmite a Motagua, celebraban los goles que hace el equipo azul.

“Esta es la manera de Vargas de poder descargar toda la tensión, el nerviosismo porque está regresando a una final y él siempre que juega una final contra Motagua o cuando se enfrenta contra Olimpia se siente en desigualdad. Trata con este tipo de expresiones buscar un poco de equilibrio. Vargas es una persona vacía de reconocimientos, siente que no tiene el reconocimiento de cierto sector y de la prensa deportiva lo hace”, comentó a DIEZ, Orlando.

Leer: ASÍ FUE COMO VARGAS HABLÓ DE LOS PERIODISTAS

Y sigue: “Ahora que se ha ido a San Pedro Sula, ha hecho una división, él miente y exagera. En mi caso particular, yo soy un profesional mil por mil y a mí más bien la gente me pregunta si soy Motagua, Olimpia o un equipo del norte, no logra distinguir que equipo soy. Yo soy eminentemente profesional y los goles de Motagua, Olimpia o Marathón los relato, los canto y los disfruto igual”, menciona Ponce.

“Vargas para mí es un buen entrenador, pero es vacío de reconocimientos, es súper egocentrista y una persona paranoica. Todas las semanas fabrica una guerra contra los árbitros. Hace varios años la tiene contra sus colegas entrenadores, incluso a los directivos les pide reconocimientos hasta con dinero cuando un jugador es exportado como sucedió ahora con el caso de Alberth Elis y Choco Lozano”, afirmó el relator hondureño famoso por el Pum, pum, pum cuando grita un gol en Deportes Televicentro.

Ponce tiene clara una cosa. “Vargas siente que no tiene ese reconocimiento, es un entrenador de los más paranoicos que tiene la Liga Nacional, todos le quieren hacer daño según él, es una manera de abrir y lanzar el paracaídas por cualquier fracaso que le pueda suceder. Es un buen entrenador, de los mejores extranjeros que ha llegado pero la personalidad le perjudica para que tenga una valoración nacional porque ha hecho una excelente campaña con Marathón”, afirmó.

Orlando Ponce Morazán durante la transmisión del juego Real España-Marathón en el Morazán.

No es la primera vez que don Héctor Vargas habla de los periodistas según él, afines a Motagua. En otra oportunidad llamó a más de uno pomponero. “Yo sé a quién se refiere él y usted también lo sabe. Si lo que quiere saber es si los periodistas deportivos celebramos goles de Motagua, yo le diría a Vargas que los periodistas de Canal 11 son pomponeros de Marathón, (risas). Si nosotros somos pomponeros de Olimpia y Motagua, yo les digo que los comentaristas y narradores de Canal 11 son pomponeros de Marathón. No me siento aludido”.

“Dígale a Vargas que mande a la familia a la cabina para que grabe la narración y que ellos mismos miren. Yo no tengo esos vicios, cuando uno es profesional comenta, relata los partidos y los goles con emociones de la misma manera. Me encantaría que mande al presidente del Marathón para que mire o mande alguien”, continúa diciendo el nacido en departamento de El Paraíso.

Finalmente deja claro una cosa. “Yo siempre he reconocido que he sido simpatizante de Motagua, no lo voy a negar, pero voy a dejar claro algo, cuando uno está en esta profesión con una formación universitaria debe tener ética, usted debe tenerla. Cuando se tiene ética se deja de ser aficionado, nunca he sido fanático y nunca lo voy a ser. Yo no desconozco la simpatía por Motagua, pero no soy fanático, pero la gente distingue porque hay gente que me pregunta que si soy Olimpia porque los comentarios van orientados a que no se distinga que van orientados a un determinado equipo”.