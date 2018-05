"Tato" García viaja a Uruguay y buscará jugador de su país para Real España

El técnico españolista Martín García partió este jueves rumbo hacia Uruguay para pasar vacaciones y sin perder la mirada en la próxima temporada.

El uruguayo mencionó que “las expectativas son las máximas, como siempre, sabemos que estamos en un equipo grande, trataremos de reforzarnos en la medida que se pueda y afrontar lo lindo que se viene en estos tres torneos que jugaremos”, afirmó.

Jairo Puerto, nuevo jugador del Real España: "Vengo a pelear un puesto"

Real España para el siguiente semestre le tocará disputar el torneo local, la Copa Presidente y también competir en la Liga de Concacaf.

Acerca de posibles refuerzos y salidas del equipo, se limitó a comentar que tienen jugadores en la mira, pero que por el momento solo diría que ya hicieron oficial la llegada del polivalente jugador, Jairo Puerto, quien se convierte en el primer fichaje aurinegro de cara a la próxima temporada.

De acuerdo a la probable salida al extranjero del volante Jhow Benavidez, García no confirmó si el talentoso mediocampista continuará o se irá del equipo, solamente se limitó a decir que "no me gusta hablar de rumores, pero si resulta, bienvenido por Jhow".

El estratega adelantó que buscarán reforzar al equipo con el fichaje de un defensa, un medio o extremo y un delantero.

Esta será la primera pretemporada al mando del técnico uruguayo, quien no ha podido conformar un equipo exclusivamente elegido por su cuerpo técnico ya que en el campeonato pasado donde finalizaron campeones arribó casi al final de las vueltas y luego hubo poco tiempo para el inicio del Clausura.

El charrúa pasará de 10 a 15 días en Uruguay y luego regresará al país para empezar a trabajar. La pretemporada aurinegra está prevista a iniciar el próximo 25 de junio.

Además de que viajó desde ya a su país porque irá a ver unos partidos junto con su asistente Rafael Canovas para ver si puede traer a un jugador de su tierra.