Presidente de Marathón se pronuncia sobre polémico video compartido en redes sociales

El presidente de Marathón, Orinson Amaya, visitó este jueves el entrenamiento del club y se refirió al polémico video que las cuentas oficiales del equipo compartieron y reafirma que el contenido mostrado es real.

"Esta semana ha sido muy fuerte de concentración, los jugadores están tranquilos esperando el partido, lo hemos tomado con mucha responsabilidad, sabemos que no hemos ganado nada, faltan esos 180 minutos" dijo el directivo verdolaga.

Amaya se refiere también al favoritismo con el que afrontan estos partidos y la ilusión que existe del hincha verde: "Es normal en la afición de Marathón el favoritismo, recuerde que ya días no llegamos a una final, no es extraño que sientan que ya ganamos algo, pero hay que ir poco a poco, pensar en el partido en Tegucigalpa, sacar un resultado que nos traiga con una ventaja acá y cerrar bien".

POLÉMICO VIDEO EN REDES SOCIALES

Este miércoles el cuadro sampedrano decidió compartir un video que les llegó a sus redes sociales donde deja entrever que el arbitraje puede favorecer a Motagua por la relación directa que existe entre el presidente y secretario de la Federación de Honduras, Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, con la dirigencia de Motagua.



En dicho video advierten que si el árbitro Óscar Moncada "perjudicó" a Olimpia el domingo, ellos podrían correr con igual o peor suerte en el estadio Nacional.

Amaya no rehuyó al tema y dice que el contenido del mismo no es falso: "No es avalar, porque en el video, la verdad no sé quién lo hizo, están diciendo cosas que no son mentiras, todos sabemos que es el secretario de la Federación es Motagua, el otro trabaja para el presidente de Motagua. Hay unas situaciones que a nosotros nos han efectado, lo que pido a la afición es que lo hagan de forma pacífica, es fútbol y hay que disfrutarlo, es para compartir y que no haya nada para lamentar", se refirió.

LEER: PONCE MORAZÁN NO SE CALLA Y SUELTA RIFLAZOS A HÉCTOR VARGAS

Sobre el nombramiento de Melvin Matamoros para el duelo de ida ante Motagua en el Nacional. "Es uno de los mejores árbitros de Honduras, esperemos que ellos no sean protagonistas, que lo sean los jugadores y que no tengan que ver en el resultado del domingo".

VARGAS Y LA OFERTA DEL ALAJULENESE

También se refirió al tema de Vargas de rechazar la oferta del Alajuelense para renovar con Marathón. "Es verdad, él me lo mostró, pero es un hombre que da la palabra. Él me dijo 'mirá presidente, yo tengo una oferta con el Alajuelense, ya había hablado conmigo y me había dado la palabra, incluso cuando todavía no había firmado", dijo.

Sobre el tema de Lacayo-Jean Paul y su fichaje por el Olimpia. "Todavía no nos ha llegado nada, preferimos que termine el torneo para definir eso. No creo que afecte, tal vez al inicio de eso se trataba, sacar a los muchachos de la concentración, pero ellos son mentalmente muy fuertes"

Además confirma que el lunes definirán la sede del partido de vuelta. "Como presidente es un sueño levantar la copa y estamos trabajando para eso. Lo del estadio lo vamos a decidir con el resto de la junta directiva a más tardar el lunes, la ventaja es que tenemos tres opciones, el Yankel, Olímpico y Morazán", cerró.