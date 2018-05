Diego Vázquez responde a Marathón: "Vamos a jugar damas al parque"

El director técnico de Motagua, Diego Vázquez, sigue lanzando dardos previo a la final contra Marathón.

Sus declaraciones afirmando que serían campeones y darían la vuelta olímpica en San Pedro Sula no cayeron bien en el cuadro verdolaga.

Y la "Barbie" ante la molestia que causaron sus palabras volvió a responder: "Si a alguien le molesta eso, yo jugué en Marathón, le tengo mucho cariño, estuve dos épocas ahí, pero si les molesta que diga que vamos a ganar, no sé, vamos a jugar damas al parque, me parece que es algo natural que diga que vamos a ganar, nadie se tiene que molestar por eso", afirmó.

Leer más: Más de 1,200 elementos de seguridad para la final de ida entre Motagua y Marathón

El ex futbolista Emil Martínez a través de sus redes sociales afirmó que había que "callarle el pico a este bocón", precisamente por mostrar su seguridad de que serán campeones.

Al ser consultado por el árbitro Melvin Matamoros, quien impartirá justicia este domingo en el Nacional, no quiso entrar en polemica, pero simpre se acordo de su rival: "Melvin es buen árbitro, no quiero entrar en la misma de hablar de los árbitros, esperemos que haga un buen trabajo, internacionalmente dirigió muy bien y esperemos que así lo haga. Me parece que (en Marathón) abren mucho el paragua, dejan pitar muchos penales, como 14 tiene Marathón este torneo", agregó Vázquez.

Además Diego se acordó se su compatriota Héctor Vargas a raíz de las comparaciones entre ambos: "Siempre las comparaciones son odiosas, yo tengo nueve torneos de dirigir, entonces ahi queda", declaró el argentino a TVC.

La "Barbie" aceptó asumir el papel de favorito para los duelos de la gran final del fútbol hondureño.