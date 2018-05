Diego Vázquez: "Acá les ganamos 3-0 y pudieron haber sido 5"

El técnico argentino Diego Vázquez ha recordado aquel juego de la primera vuelta del torneo Clausura en el Motagua triunfó 3-0 sobre Marathón, su rival a vencer en la final.

Pero claro, no iba a dejar por alto que vuelve a disputar un título con los 'azules', esta en su séptima final.



"Contento de pasar a una nueva final, de esto uno no se acostumbra nunca, siempre hay desafíos nuevos, hay que estar concentrados para hacer las cosas bien", comenzó diciendo en Panorama Deportivo.



A Diego también se le consultó sobre el Marathón. "Yo hablo de mí equipo, los detalles del equipo rival lo hablo en el vestuario para tratar de aprovechar la deficiencias que tienen, si quedaron en el primer lugar y están en la final es porque lo merecen".



Luego el estratega argentino comentó sobre los partidos que perdió en la segunda vuelta de este torneo, pero asegura que no tuvieron un mal momento.



"Perdimos partidos que no merecimos, no tuvimos ningún bache, solo que hay partidos que no se dan, generamos muchas ocasiones de gol, no es que nos superaron", aseguró.



Y cerró. "Acá (Tegucigalpa) les ganamos 3-0 y pudieron haber sido más, pudieron haber sido 5". Con eso se los azules se motivan para final de ida que será el domingo a las 4 de la tarde.