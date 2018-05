Comenzó el primer curso de entrenadores impartido por Reinaldo Rueda en Honduras

Este día comenzó el primer curso de entrenadores impartido por Reinaldo Rueda, extécnico de la selección nacional de Honduras y ahora mandamás de Chile. El evento se desarrolla en el campus de Unitec en Tegucigalpa y se extenderá hasta mañana en horas de mediodía.



El nombre del congreso lleva el nombre de Rafael Ferrari a quien se le dio un galardón, mismo que fue recogido por Osman Madrid el cual estuvo en su representación.

Técnicos como Carlos Tábora, Ramón Maradiaga, Nahún Espinoza, Mauro Reyes y demás reconocidos, estuvieron junto a otros que recién comienzan su carrera como entrenadores.



“Este primer congreso va a aperturar muchas cosas, la federación trata que el gremio tenga estos espacios de capacitación y aprovechar de un profesor Rueda que ha tenido importancia en América del Sur”, dijo Carlos Tábora, mandamás interino de la selección mayor.



“Aunque no esté trabajando no he parado de estudiar el fútbol, Rueda da un ejemplo importante que es la superación pero se levanta con la Copa Libertadores y primero con Ecuador, ha tenido ascenso porque su personalidad es muy importante”, comentó por su parte Chelato Uclés.



Previo al comienzo del evento, Reinaldo Rueda dio unas palabras de bienvenida y por su propia cuenta entregó un reconocimiento a José de la Paz Herrera por su trayectoria y por considerarlo como un maestro.



En la mesa principal también estuvieron Jorge Salomón y José Ernesto Mejía, autoridades de Unitec y otros protagonistas del fútbol que tienen vínculos con Fenafuth.



Este día la jornada se extenderá hasta eso de las 5:00 pm y mañana la misma se desarrollará de 8:00 am a 12 del mediodía.