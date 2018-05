La historia de Walter “Colocho” Martínez, el orgullo del barrio Las Ayestas

Walter Martínez nació y se crio en el barrio Las Ayestas de Tegucigalpa. Un lugar muy humilde de la capital. El “Colocho” tiene soñando a toda la hinchada motagüense en conquistar su título número 16 de toda su historia y él sabe de la responsabilidad que conlleva eso, por ello a todos los lugares donde va se lo recuerdan sus amigos.

Lea más: La reacción de Mario Martínez tras enterarse de la salida de Wilfredo Barahona

Pese a convertirse en el héroe del Motagua en las semifinales al anotarle el gol al Olimpia que significó la clasificación de los azules a la gran final del torneo Clausura 2018, es algo que no le ha cambiado la vida.

Martínez sigue siendo el cipote del barrio Las Ayestas que soñaba con jugar en uno de los equipos grandes de Honduras.

“Soy de una familia muy humilde y trabajadora, de un barrio donde uno siempre quiere luchar para sacar a toda su familia adelante, toda mi infancia la viví en el barrio Las Ayestas de Tegucigalpa hasta que me fui a San Pedro Sula y luego a La Ceiba”, expresó Martínez.

Su sueño de llegar a Primera División lo ha tenido desde que era muy chico. “Uno siempre de pequeño sueña con jugar en un equipo grande y recuerdo que mi hermano me llevaba al estadio a ver los partidos y le dije que algún día estaré yo jugando ahí, ahora lo disfruto cada vez que juego”, afirma.

El mediocampista de las águilas recuerda todo lo que vivió para cumplir su anhelo en el balompié, pues nadie le ha regalado nada para llegar a donde está ahora.

“Me di a conocer jugando pelota en la calle con los amigos, en eso Geovanny, que le dicen “Gacela”, ha tenido a los Pumas y varios clubes en liga burocrática, nosotros en ese entonces teníamos un equipo en la 3 de Mayo en una canchita y él tenía otro en ese momento, él era directivo del Necaxa, me miró jugar y me dijo que me fuera a probar al de Liga Mayor”, dijo Martínez.

Y agregó: “Tenía 17 años y solo pude jugar seis partidos y me subieron a Segunda División por decisión del técnico Jorge Jiménez, logramos el ascenso a la Liga Nacional y fue él quien me hizo debutar”.

Ahora su vida ha cambiado mucho, dejó el barrio Las Ayestas y ahora radica en la Monseñor, pero no olvida sus raíces y siempre visita a sus amigos de la infancia.

MERCADO: Real España anuncia baja y tres hondureños irían a México

“Ahora estoy viviendo algo diferente porque estoy en un equipo grande como el Motagua, es algo muy bonito lo que estoy viviendo y solo trato de aprovechar las oportunidades que me dan”, indicó.

El “Colocho” no deja de sorprenderse por lo que significa defender los colores del Ciclón. “Nunca me imaginé todo lo que se vive a diario en Motagua, es un equipo que siempre te exige ganar, gracias a Dios hemos tenido mucho éxito, me sorprende que son cuatro finales que suman consecutivamente ellos y yo voy a cumplir dos”, dijo.

Además, añadió: “Este grupo siempre se ha mantenido bien porque todos quieren ganar, desde que llegué me trataron de lo mejor y me hicieron adaptarme lo más rápido posible, ahora espero ganar mi primer título”.

Conoce bien al rival

Martínez ahora solo piensa en el Marathón, equipo que conoce muy bien porque estuvo ahí durante dos años.

“Serán dos partidos muy parejos, pero nosotros tenemos que hacer respetar nuestra localía el domingo porque ganando nos dará la pauta de levantar la copa en San Pedro Sula”, indicó.

Sobre lo que significa el estadio Yankel de San Pedro Sula es algo que no le preocupa para nada. “A mí no me afecta en nada jugar en el Yankel, me siento como en casa cada vez que juego ahí, cuando jugaba con ellos aprovechábamos el clima, siempre jugábamos en la tarde porque los rivales se cansaban por la humedad que se siente”, aseguró.

Walter sabe que no pueden darse el lujo de perder otra final más y por ello en el nido de las águilas piensan en el título.

“Tenemos que ser muy inteligentes en ambos partidos si queremos lograr quedar campeones, estamos trabajando fuertemente para no cometer errores”, cerró.

Los números de Walter Martínez

Marathón

Apertura 2015-2016: 19 juegos, 2 goles

Clausura 2015-2016: 19 juegos, 2 goles

Apertura 2016-2017: 17 juegos, 3 goles

Clausura 2016-2017: 15 juegos, 4 goles

Motagua

Apertura 2017-2018: 19 juegos, 3 goles

Clausura 2017-2018: 16 juegos, 5 goles