Israel Silva sobre la final: "El campeón será el que falle menos"

Israel Silva estuvo en el penúltimo día de entrenamiento de Motagua en el Nacional. El Brasileño llegó a motivar a sus compañeros en esta nueva Final ante Marathón que está por disputarse.

"No sé si vibras positivas pero aquí he estado desde que se consiguió el pase a la Final y creo que

Motagua tiene un gran equipo", inició contando.

Silva jugó en el Ciclón y en el Marathón, inclusive fue protagonista en aquel encuentro de la repesca

cuando los Verdes fueron eliminados en el Nacional. Aunque Silva militaba para el Verde, los

aficionados de Motagua reconocen que fue quien propició la Copa 14.

"No lo sé, estuve en ese partido, fue polémico. Motagua pasó con un penal que nos pitaron al minuto 90+3. Yo respeto mucho al Marathón y al Motagua como instituciones y creo que van a disputar una linda Final".

Hay hinchas motagüenses que recuerdan a Silva como un pilar fundamental para la copa 14 y eso

que el delantero jugaba en el Monstruo. Lo que pasó es que en el repechaje el brasileño cometió un

penal contra Héctor Castellanos y de ahí surgió el gol con el que los Azules avanzaron a la

semifinal y a la Gran Final.

"Algunos aficionados que me siguen en mis redes sociales me dicen Gracias por la 14 y me

sorprende. Yo no tengo nada que ver con lo que pasó en ese torneo en el que le ganaron al

Platense. Jugué en Motagua durante un año y medio y cinco meses en San Pedro Sula pero le

tengo mucho aprecio a los dos clubes. Ahora veo este partido como un aficionado".

Sobre la llave entre verdes y Azules admitió: "Será complicado pero los dos mejores del torneo están en la Final. Tuve la dicha de meterle gol a Marathón cuando estaba en Motagua y jugando para los Verdes le hice gol al Azul. Son partidos cerrados y ambos van a salir a buscar el resultado. El campeón será el que falle menos".

Quiere regresar a Liga Nacional

Actualmente Silva se encuentra libre y sin equipo, esperando una oportunidad para jugar en nuestra liga.

"Tengo familia en Honduras y la meta es poder estar jugando aquí en la Liga Nacional, vamos a escuchar algunas ofertas".