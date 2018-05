Gerente de Olimpia revela que el futuro de Salas podría estar en el extranjero

Cinco días después de la eliminación del Olimpia a manos de Motagua en la semifinal del Torneo Clausura 2018, el gerente deportivo de Olimpia Francisco Herrera, habló sobre el impacto que tuvo quedar fuera de final, el futuro de dos jugadores promesas, entrenador y extranjeros.

Además de ello ha sido claro que tras lo hecho en el torneo, el cual concluyó con el Nahún Espinoza al mando de los leones tras la renuncia de Carlos Restrepo, están trabajando en la planificación de la nueva temporada.

Para este nuevo comienzo, la junta directiva tiene en mente la renovación de algunos jugadores como Brayan Moya y la posibilidad de sentarse con Óscar Salas, detalle que no será fácil, puesto que el mismo jugador anunció su adiós y tiene ofertas sobre la mesa, posiblemente de un club extranjero.



Eso sí, el propio Herrera dijo que es algo que tendrá que ver Madrid con el presidente, pero no se privó de mandarle un mensaje a quienes quieran marcharse.



"Difícilmente un futbolista va a estar mejor en el ámbito local en otro equipo que no sea el Olimpia", comentó en forma certera.



-¿Dolió la eliminación?: "Golpeó un poco sobre la forma -en cómo se dio todo- No vamos a desconocer que nosotros cometimos errores infantiles, pero creo que Óscar Moncada se cizañó con nosotros.

-¿Sigue Nahún Espinoza?: "Es una decisión de la directiva. Lógicamente es el técnico del club, hasta los momentos sigue.

-Extranjeros: "Eso va a depender de lo que diga Nahún. Él es el técnico y la parte responsable. Es claro que el rendimiento de ellos no fue el que esperábamos.

