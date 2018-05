Discua: “Hay que estar positivos que no les van a pitar ningún penal”

A pocas horas para la ida de final entre Motagua y Marathón, Carlos "Chino" Discua ya vive con intensidad ese primer choque y cuenta la idea con la que saltarán al campo.

MERCADO: Real España anuncia baja y tres hondureños irían a México

“Pensamos en anotar el primero y tampoco nos vamos a desesperar ni vamos a dejar espacios, ya en una final es un partido diferente y nosotros vamos a apelar a pegar primero”, dijo.

Pedro Atala, presidente vitalicio del club, felicitó a los verdes por "los 10 penales que les han pitado" en el torneo y Discua se refirió al tema.

“Hay que estar positivoS que no les van a pitar ningún penal, nosotros tenemos la mentalidad que daremos un gran partido para obtener la Copa porque tenemos esa ilusión”.

Los verdes el jueves publicaron en sus redes sociales un video que desató muchos comentarios.

“Me di cuenta de ese vídeo y da pesar que metan a los árbitros, no entiendo porqué hacen esa campaña porque debemos jugar bien para no señalar a nadie, no hay que meter terceros y confiar en la capacidad de uno”, sentenció.