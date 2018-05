Expectativa por Guerrero marca el tercer día de entrenamiento de Perú en Lima

La expectativa sobre la presencia o no de Paolo Guerrero en el Mundial de Rusia 2018 marcó el tercer día de entrenamientos de la selección de Perú que se alista para sus próximos encuentros amistosos ante Escocia, Arabia Saudí y Suecia, como parte de su preparación para el Mundial de Rusia 2018.



Los jugadores convocados por el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, se ejercitaron en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima y están a disposición del técnico para formar el equipo titular que se enfrentará a Escocia el 28 de mayo próximo en la capital peruana.



Varios de los jugadores pasaron diversas pruebas médicas, entre ellos Aldo Corzo, Wilder Cartagena, Luis Advíncula, Nilson Loyola, Christian Ramos, Pedro Aquino y Miguel Araujo, que realizaron el test de "máximo consumo de oxígeno" que indica el estado cardiovascular.



Durante el día, los medios locales comentaron sobre una posible lista preliminar de convocados por Gareca para el Mundial, en la que figura Guerrero, a pesar de que todavía se desconoce la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre un recurso contra la suspensión de seis meses que le impuso la FIFA por dopaje en octubre pasado.

En el mismo documento, según señalaron estos medios, no se incluye al veterano delantero Claudio Pizarro ni al media punta peruanoespañol Cristian Benavente, cuya presencia en la convocatoria ha generado una gran polémica en el país entre los que la rechazan y los que la apoyan.



En tanto, el defensa Aldo Corzo manifestó que los seleccionados no pierden la esperanza de que Guerrero, quien cumplió sus seis meses de suspensión el 3 de mayo pasado, vista la camiseta número 9 de Perú.



"Sabemos que el fallo no depende de nosotros ni de él (Guerrero), pero estamos atentos y lo seguimos por Internet. Todos nos mentalizamos en grande y en que le sea favorable", expresó Corzo.



El lateral derecho también consideró "una buena noticia" que el máximo goleador de las selecciones peruanas haya vuelto a los campos de juego con el Flamengo.



"Es importante que Paolo esté jugando, me pone muy contento; en realidad, es bueno para él y la selección. Debe estar tranquilo y nosotros también. Es importante como persona", concluyó.



El encuentro de Perú frente a Escocia será la despedida de la blanquirroja ante su público, en el Estadio Nacional de Lima, pues luego disputará amistosos con Arabia Saudí en Austria el 3 de junio y con Suecia en Gotemburgo el 9 de junio.



Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que el mexicano Fernando Guerrero ha sido designado como árbitro principal del partido amistoso de Perú ante Escocia.