Enrico Small pone al Tauro F.C. en la final del fútbol panameño

El Tauro F.C., con dos goles de Enrico Small, empató hoy 2-2 ( marcador global 4-2)con el Árabe Unido de Colón en el duelo de vuelta de las semifinales y es el primer finalista del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).



El duelo arrancó con un Árabe Unido decidido en remontar el 2-0 de la ida, y a los 14 minutos del duelo comenzaron a soñar, cuando Carlos Small, a pase de Nelson Barahona, marcó el primer tanto del duelo.



Con el uno a cero, los colonense se convirtieron en un alud contra el marco rival, que se defendía con línea de cinco zagueros para resguardar la ventaja mínima que aún lo tenía en la final.



Jugando al contragolpe, los taurinos crearon jugadas de peligro, pero al final no llegaba el gol de la tranquilidad.



Con un choque de ida y vuelta, el árbitro Víctor Ríos pitó el final del primer tiempo del partido, con el Árabe Unido ganando 1-0.



El segundo tiempo arrancó calcado al primero, con los colonenses cortando las jugadas taurinas y saliendo en velocidad, pero el gol no llegada.

Con el tiempo pasando, el partido se hacia más cerrado en la mediacancha, y desesperaba a los colonense, que veían como el cronómetro era su peor enemigo.



En un lapso del partido el equipo de Colón bajó su intensidad, el Tauro tomó la iniciativa, pero sin claridad ante el marco defendido por Miguel Lloyd, que conjuró todo ataque del enemigo.



En el minuto 85, cuando Tauro jugaba mejor, apareció Josep Cox que con un remate a borde del área grande y pegado al poste venció a Oscar McFarlane, para poner el 2-0 en la pizarra, empatando el marcado global a dos goles.



Al minuto 93, el árbitro dio el final del tiempo reglamentario, enviando el jugo a los 30 minutos de alargue.



En el inició del primer tiempo extra, el equipo colonense se mostraba más animado, pero no contaba con pronto entraría en acción la "ley del ex".



A los 102 minutos del tiempo corrido, José Muñoz, quien ingresó de cambio al 83, sacó el centro y el ex del Árabe Unido Enrico Small, quien entró al juego al 67, remató de derecha para poner el 2-1 en las tablas y el 3-2 en el marcador global.



Cuatro minutos más tarde, Small volvió a martillar, está vez a pase de José González, dejó tirado a sus marcadores, y sacó otro latigazo de derecha y puso la paridad y el definitivo 2-2 y el 4-2 en el marcador global de la llave semifinal.



El Tauro con su boleto sellado a la final, a realizarse el próximo sábado 19 de mayo, espera a su rival que saldrá del duelo de mañana sábado entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el San Francisco F.C. en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, al oeste de la capital panameña.



Ficha técnica:



2 - Árabe Unido: Miguel Lloyd, Johnathan Mosquera, Chin Hormechea, Gabriel Brown, José Garibaldi (m.81 Jorge Grant); Leslie Heráldez (m.63 Josimar Gómez), Abdiel Macea, Josiel Núñez (m.75 Luis Cañate), Nelson Barahona; Joseph Cox y Carlos Small.



Dt: Carlos Ruiz.



2 - Tauro F.C.: Óscar McFarlane, Gustavo Chará, Richard Dixon, Davis Vergara (m.30 Gabriel Chiari), Juan C. Hernández; Iván Anderson(m.83 José Muñoz), Adalberto Carrasquilla, Marcos Sánchez, Jorge Gutiérrez, Óscar Villarreal (m.67 Enrico Small) y Jesús González.



Dt: Sergio Angulo.



Goles: 1-0. m.14: Carlos Small. 2-0. m.85: Josep Cox. 1-1. m.102: Enrico Small. 2-2. m.106: Enrico Small.



Árbitro: Víctor Ríos. Amonestó a Gabriel Chiari (m.45) del Tauro y Chin Hormechea (m.50) y Josep Cox (m.108) por el Árabe Unido.