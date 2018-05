Lehiry se confiesa: "Elmer Güity es muy celoso conmigo"

El sinónimo de la belleza de la mujer negra se traduce al contemplar a Lehiry Güity, la hermana del futbolista Elmer Güity, oriunda de Río Esteban que está tatuada con genes de diosa que se traducen a la hermosa curva de su sonrisa que iluminan los días.

Esos encantos la llevaron a convertirse en la imagen de las Tiendas Carrión y desde entonces no ha dejado de hiptonizar a los hinchas en el estadio. Fuera de ello nos confesó un par de intimidades de su relación con su hermano y otras cositas que te pondrán a pensar...



Lehiry, antes pasabas desapercibida y de repente apareces como imagen de Carrión

Sí, acepté participar en un casting motivada por una amiga. Al final me terminé quedando. Creo que tanto ellos como yo estamos encantados. He escuchado buenos comentarios. Quizá sea la primera garífuna allí y eso me llena de orgullo. Eso sí, llevo las cosas con calma. No me dejo llevar.

FOTOS: Así es Lehiry, la hermosa modelo que es hermana del futbolista del Juticalpa Elmer Güity



¿Y las críticas?

Te diré que fuera de lo que diga la gente me siento orgullosa de representar a mi raza.



¿Qué se siente ser hermana de un futbolista?

La verdad que me siento orgullosa de mi hermano porque miro el esfuerzo que hace cada día para sacarnos adelante. Me ha tocado verlo en los momentos duros y felices.



Tú que has estado cerca de él. ¿Cómo tomó su traslado al Juticalpa?

Fue difícil, pero siempre le digo que en esta vida hay altas y bajas. En ese momento habían otras ofertas, él siempre recibía llamadas de otros clubes, pero tocó estar allí para motivarlo. Ahora lo veo contento allí. Pero entre nosotros nos acosejamos. A veces se bajonea y se pone triste. Sé todo lo que pasa con él, vengo siendo como su confidente.



¿Qué hay de las ofertas del extranjero?

Sí, ha tenido llamadas del extranjero, pero lo han querido vender por una cantidad que "wauuu", ni por el Choco Lozano pidieron ese dinero.



Así es la guapa Lehiry, hermana del futbolista del Juticalpa, Elmer Güity.



¿Entonces esa es la razón por la cual no ha salido del país?

Elmer quiere salir como todo futbolista. Pero siempre le decimos que todo lo que pasa es lo mejor. Está joven, así que no hay prisa, tiene toda una vida por delante con ese talento que tiene.



¿Elmer es celoso contigo?

Ja, ja, ja... Sí que lo es. Hay jugadores que me han escrito, pero bueno, no diré nombres. Hay cosas que no se pueden decir.



¿Y tú le has echado el ojo a algún futbolista?

Hay uno, pero mejor me callo, ja, ja. Solo te diré que es catracho, pero está jugando en el extranjero (Estados Unidos), ja, ja, ja



¿Ummm... Alberth elis?

Ey, ja, ja, ja....



¿Te ves casada con un futbolista en el futuro?

Tuve una relación con Marlón Ramírez, pero no me veo al lado de un futbolista. Te digo porque tengo hermanos y amigos que se llevan en ese mundo y veo todo lo que gira alrededor de ellos. ¡Pero veremos qué pasa!

TOMAR NOTA:

Un dardo a quien quiera adueñarse de su corazón: Quien me quiera conquistar tendría que ser un caballero.

Estado civil: Cupido haciendo su tarea.

Pasatiempo: Le gusta escuchar música. Además de ello ama bailar y pasar tiempo con buenas amistades. Por otra cosa, le encanta el color rosa y se le hace agua la boca con un plato de pescado.



ALGO MÁS

Fuera del fútbol le encanta el baloncesto. Además estudia “Bilingüe en Call Center”.

Por si no lo sabías: "Para mí fue duro adaptarnos a Tegucigalpa. Elmer pasó por lo mismo, muchas veces se desesperaba y los Ánimos no solían ser los mismos. Ahora ya no quiero regresar".