La madre de Lacayo: "Mi mejor regalo sería verlo campeón"

Cuando el amor de una madre por sus hijos y la pasión por el fútbol se unen se pueden vivir experiencias maravillosas con días de angustias, pero también de gloria. este es el caso de Mélida Róchez Ramos, madre del delantero del Marathón Júnior Alberto Lacayo.



Doña Mélida vivió en carne propia el tiempo de sufrimiento de su hijo cuando descendió con Victoria donde no recibía salarios por la crisis del Club, sin embargo la vida le tenía preparado algo mejor al fichar con el cuadro esmeralda para disputar la gran final del fútbol hondureño.

“El día de las madres es algo muy especial nos recuerdo el día que trajimos a nuestros hijos al mundo, en lo personal estoy agradecida con Dios porque me dio hijos maravillosos , sobre todo Júnior que es mi mano derecha, me ayuda mucho en lo económico y hasta me compróuna casa’, explicó.



Y agregó. “Estoy segura que Dios lo seguirá bendiciendo porque los hijos que son buenos con la madre Dios los bendice. Mi mejor regalo para este día de las madres es que Júnior meta un gol y sea campeón con Marathón. me gustaría que Marathón ganara 2x0”



“Todos los días hablo con Júnior, me dice que está feliz por las cosas que están pasando en su vida. me invitó a ir al estadio en Tegucigalpa pero sabe que no me gusta estar en los estadios sufro mucho, mejor lo miro por televisión, así zoco (apoyo) mejor por él y sus compañeros”.



Al preguntarle sobre el regalo perfecto para esta ocasión expresó. “Júnior me dijo que me tiene un regalo sorpresa, no me quiso decir que es pero me conformo con verlo triunfar, verlo feliz es mi alegría. No necesito esperar el día de la madre para que me regale cosas , es buen hijo y buen hermano”.



LO DIJO DOÑA MÉLIDA

DATOS DE JÚNIOR LACAYO



Debut: 29 julio 2012

La Ceiba: Victoria 2 Motagua 1



Victoria

Apertura 2012-2013: 12 juegos

Clausura 2012-2013: 11 juegos 8 goles

Clausura 2015-2016: 18 juegos 1 gol



Marathón

Apertura 2017-2018: 17 juegos 4 goles

Clausura 2017-2018: 17 juegos 6 goles

Resumen Junior Lacayo: 75 juegos 19 goles