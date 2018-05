Denovan Torres, de tercer portero a ser el titular en la final ante Motagua

El guardameta Denovan Torres esperó casi 10 años para poder ser titular con un equipo de la Liga Nacional, el extécnico de Marathón, Manuel Keosseián, fue el que le dio la oportunidad en los verdes en el 2014 tras ser cuarto y hasta tercer portero con los sampedranos.

Hoy por primera vez disputará una gran final. El originario de Victoria, Yoro, estuvo en la banca en la que perdieron la final ante Olimpia en el 2014. Vargas tiene la confianza en Torres bajo los tres palos.

Locura: Caravana verdolaga se traslada a Tegucigalpa para apoyar al Marathón ante Motagua



Para un joven como vos, que te vimos en las gradas y hasta entrenando con el Honduras Progreso ¿Cómo asumis esta final?

Sí, me acuerdo cuando estuve con el Honduras entrenando, me tocó estar acá como tercer portero, nunca bajé los brazos, confié en mi trabajo y gracias a Dios estoy jugando una final.



¿Es importante tener de compañero a un veterano como John Bodden para vos?

He aprendido mucho de Aston, al igual que del profe Coello. Me han apoyado muchísimo desde que yo llegué al equipo. Por supuesto, he aprendido cosas.



¿Cómo están esas sensaciones tuyas, asumiendo que serías titular en el partido, después de que esperaste casi 10 años para jugar de titular?

El sacrificio tiene recompensa, imaginate, esperé tanto tiempo y si estamos aquí es por algo, me toca disfrutarlo y agradecer.

¿Hay nervios y ansiedad?

Siempre hay nervios en cada partido, pero estamos confiando en el trabajo que estamos haciendo.



¿Cuál es el partido donde has sentido más nervios?

Creo que contra Real España en el Morazán, teníamos casi todo en contra y sacamos un buen resultado.



Toda una vida en Marathón, han pasado grandes arqueros como Obelar, Victor Coello, ¿De quién sientes que has aprendido para encarar esta final?

De todos, te puedo mencionar que de Obelar, de Adalid Puerto que estuvo en su momento también, pero el profe Coello ha sido como un padre para mí, me ha aconsejado.



Rubilio Castillo puede hacer récord ante Marathón anotando el gol 100 este domingo ¿Cómo encaras la buena racha que ha tenido y que puede seguir haciéndolo?

Esperamos que lo haga en el otro torneo.