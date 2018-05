Héctor Vargas: "En casa tenemos que levantar la copa"

Héctor Vargas llegó relajado a la conferencia de prensa y considera que después del juego de ida de la gran final (1-1) sus posibilidades de ganar la copa aumentan aún más cuando tiene que cerrar en casa.

OFICIAL: Marathón confirma día, hora y estadio para el juego de vuelta



"El balance es que es un buen resultado para poder cerrar en casa. Tenemos 90 minutos más en un lugar que nos sentimos fuertes y si bien buscamos, llegamos con posibilidades, pero Motagua también tuvo", comentó.



Pero dejó claro que: "Seguro que vamos a enfrentar un rival que tiene las mismas intenciones de buscar el campeonato, pero si bien hoy se nos hizo muy difícil, pero en el Yankel tenemos posibilidades de levantar la copa que tanto buscamos".



En cuanto al horario que se va jugar en el recinto sampedrano. "Nosotros estamos acostumbrados a jugar a las 3:00 pm y si se nos adelanta una hora o media hora no nos perjudica en nada. Igualmente tenemos que intentar, es la final y es lo que venimos persiguiendo hace un año con un grupo de muchachos valientes, ya que muchos venían de no tener participación en algunos equipos".



Y sobre la propuesta que presentó en este juego de ida. "Veníamos con la posibilidad de poder cerrar en casa y teníamos que tratar de anular algunos jugadores en las características definidas que tiene Motagua y después no veo una opción clara que hayan tenido.. El gol fue un zapatazo desde larga distancia".



Vargas es claro en torno a las posibilidades de coronarse campeón. "La moneda está en el aire, pero lo bueno que se resuelve en casa y ahí ellos saben que se sienten bien, van con todo, el clima de San Pedro. Esta es la final, vamos con todo y en casa tenemos que levantar la copa".

ADUCE QUE DIEGO VAZQUEZ NO ARRIESGÓ



Ante las preguntas de las criticas de su propuesta de juego en la ida de la gran final. "Si sacas al "Colocho" Martínez por Mayorquín, no me digas que es ofensivo y si no arriesga él (Diego), ¿Por qué lo voy hacer yo que tengo que cerrar en casa", finalizó.