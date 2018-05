Rolin Peña: "El dinero lo vamos a pasar a segundo plano"

La directiva del Marathón hizo oficial que el partido de la gran final se jugará en el Yankel Rosenthal y no en el Olímpico como se manejó. Lo verdolagas quiere seguir aprovechando su fortaleza.

Marathón con números positivos cerrando como local en finales

"Definitivamente está confirmado el sábado en el Yankel, sólo vamos a definir la hora, ya que es obvio que no hay alumbrado eléctrico, pero es nuestra casa y esperamos poder coronarnos allá con nuestra afición", aseguró Rolin Peña.



En cuanto al horario que se disputaría el mismo. "Ya sea 2:00 o 2:30 de la tarde. Esto ya se había definido, solo estábamos esperando finalizara el partido, ya que es el lugar donde Marathón se siente fuerte, pero hay que respetar a Motagua porque es un gran equipo y hoy fue un gran partido".



Además se adelantó que se harán arreglos para contar con más público. "Vamos agregar unas graderías para que se pueda albergar más gente, pero es obvio que los precios serán más elevados, ya que no se puede cobrar los mismos precios que en la vueltas regulares y este es el cierre del campeonato".



La sequía de títulos que tienen los verdolagas no se puede ocultar en los directivos. "El equipo ya hace mucho que no logra un título y el dinero lo vamos a pasar a segundo plano, nosotros queremos conquistar el campeonato, pero sabemos que no será fácil"



"Ya lo hemos hablado y organizado con la policía y en los últimos partidos ha hecho una gran labor y para esta final no esperamos menos de ellos"



"Yo creo que podría albergar unas 10 mil personas o un poco más, pero nosotros lo que buscamos es la parte deportiva. No es que no nos interesa el dinero, ya que el equipo tiene grandes dificultades, pero sabemos que un título no tiene precio y por eso hemos decidido jugar en el Yankel", finalizó.