Arboleda: "Nos vamos con un empate muy importante, pero no hemos ganado nada"

Justin Arboleda, delantero y goleador del Marathón fue claro en lo que quiere el grupo para este duelo de vuelta en el Yankel Rosenthal, donde es su casa y quieren levantar la copa.

Marathón le empata al Motagua y el título se definirá en San Pedro Sula

"Nosotros vamos a jugar en el Yankel, los jugadores estamos pidiendo a la directiva que se juegue donde nos sentimos cómodos y bastante fuertes", comentó.

En torno al desempeño del partido ante el Motagua. "Venimos hacer un juego inteligente, por ahí el equipo se basó en no recibir balones de espalda y habilitar a los compañeros. Creo así se produjeron opciones de gol y nos pudimos haber ido con los tres puntos, se hizo un gran esfuerzo".

Y agregó. "El ímpetu de ellos nos fue metiendo, pero lo importante fue que sacamos el resultado, el equipo se comportó a la altura y nos vamos contentos para jugar en nuestra casa"

Además cree que este resultado no les garantiza nada. "Sabíamos que era importante no perder hoy y si lo hacíamos que no fuera por más de un gol. Creo que nos vamos con un empate muy importante, pero no hemos ganado nada".

"Hay que tratar de aprovechar la localía, el apoyo de nuestra gente y al final poder levantar la copa con todos ellos", finalizó el delantero colombiano.