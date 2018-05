Escándalo: Los insultos de Mario Balotelli a su exprometida en redes sociales

Hace unos años todo era amor entre Mario Balotelli y Fanny Neguesha. En 2014 se comprometieron y todo parecía indicar que eran el uno para el otro.

Pese a todo, pusieron fin a su relación y cancelaron la boda. En marzo del año pasado salió el rumor de una posible reconciliación, pero no fue así.

Desde entonces, no se sabía nada de ellos, hasta que Balotelli decidió salir al paso en las redes sociales con frases que al parecer iban dirigidas para ella.

La "mecha" la encendió el delantero en el formato Stories de Instagram, donde ha terminado por librarse toda su batalla. Lo hizo compartiendo una vulgar frase de Pablo Escobar en la que, aunque no etiquetó a nadie directamente, Fanny Neguesha se dio por aludida.

"El dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las put*s", dicta la frase del narcotraficante colombiano escogida por Balotelli.

Fanny Neguesha se tomó esta cita como una clara indirecta hacia ella y contestó al italiano con dos textos en los que le echó en cara que entre su larga lista de conquistas, no haya encontrado a una mujer con la que compartir su vida.



Fanny Neguesha no se quedó callada y le respondió a Balotelli en redes sociales.

"Si fueras una buena persona, ya habrías encontrado una mujer de verdad. Es suficiente decir 'todos pueden...', los estás buscando... Hablo sin malicia, estoy enamorada y feliz. Lo más triste es que ni siquiera con todo el dinero puedes hacer que ninguna se quede contigo… ¿habrá una razón?".

Ante esto, Balotelli volvió a responder. "Tengo dos hijos maravillosos y gracias a Dios su madre no es ella. ¿La razón? Porque ser una mujer sencilla con valores y educación nunca encajará en sus planes. Sin embargo, si alguna vez quieres decir la verdad, estoy aquí, pero es mejor para ti que no... Yo no arruino a las familias. Me pregunto por qué se dio por aludida".

No conforme, el jugador italiano siguió con sus duras palabras hacia su exprometida. "Ni siquiera un entrenador de equipo nacional ha tenido nunca tantos jugadores... Y tal vez un agente y tantos cantantes. Ni siquiera un niño puede hacerla sentir cómoda. Albañiles, carteros, camareros nos hacen saber que seguramente tendrán una oportunidad. A ella no le gusta la fama y el dinero, pero alguien siempre se enamora de eso", disparó Mario Balotelli.

Fanny Neguesha prefirió no entrar en la guerra y terminó cerrando su discusión diciendo: "Algunas personas no valen la pena".