¡Con todo! Corea del Sur presenta preconvocatoria para el Mundial y amistoso ante Honduras

El seleccionador surcoreano de fútbol, Shin Tae-yong, presentó hoy una lista previa de 28 jugadores para el Mundial de Rusia 2018 y explicó que espera anunciar una escuadra definitiva de 23 jugadores para el próximo 3 de junio.



El técnico de Corea del Sur, que está enmarcada en el grupo F con México, Suecia y Alemania, dijo hoy en Seúl, en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap, que ha decidido aumentar a 28 la convocatoria debido a que varios futbolistas vienen saliendo de lesiones y su estado actual no permite confirmar su presencia en la lista final para el torneo.



Aunque la mitad de la lista la componen hombres de la liga doméstica, el núcleo duro del grupo vuelve a estar en los futbolistas del país asiático que militan en clubes europeos y acumulan mucha experiencia con la selección, con el atacante del Tottenham inglés Son Heung-min a la cabeza.



A él se suman viejos conocidos como los medios Koo Jae-chol (Augsburgo), Ki Sung-yueng (Swansea City) o Lee Chung-yong (Crystal Palace).

ESTADISTICAS Y CALENDARIO DE LA COPA DEL MUNDO DE RUSIA 2018



Pese a que también aparecen veteranos que superan los 30 años como los delanteros Lee Keun-ho (Gangwon FC) o Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Shin parece apostar por el lavado de cara con respecto a Brasil 2014, torneo en el que los surcoreanos no pasaron de primera ronda y donde solo lograron sumar un empate.



En ese sentido, solo repiten en la lista nueve jugadores que estuvieron en el Mundial de hace cuatro años y se suman talentos como Lee Seung-woo, el apodado "Messi surcoreano", que este año debutó en la Serie A del Calcio con el Hellas Verona (finalmente descendido) tras su traspaso desde el Barcelona.



Corea del Sur debuta ante Suecia en Nizhny Novgorod el 18 de junio y jugará con México en Rostov el 23 de ese mismo mes antes de cerrar la liguilla en Kazan frente a Alemania el 27 de junio.



Antes de eso, los 28 hombres preconvocados comienzan su concentración el 21 mayo en Paju (al norte de Seúl) para preparar los amistosos ante Honduras y Bosnia en las ciudades surcoreanas de Daegu y Jeonju los días 28 de mayo y 1 de junio.



El equipo, ya con sus 23 seleccionados finales, viajará después a Austria para jugar sus últimos amistosos ante Bolivia (7 de junio) y Senegal (11 de junio) y desplazarse después a su centro de concentración en la ciudad rusa de San Petersburgo.



Lista previa de 28 jugadores de Corea del Sur:



Porteros: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka) y Cho Hyun-woo (Daegu FC).



Defensores: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors) y Go Yo-han (FC Seoul)



Medios: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Kwon Chang-hoon (Dijon), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Koo Ja-cheol (Augsburgo), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Lee Chung-yong (Crystal Palace) y Moon Seon-min (Incheon United).



Forwards: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Lee Keun-ho (Gangwon FC) y Hwang Hee-chan (Salzburgo).