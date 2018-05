Limber Pérez: "Marathón demostró que quiere ser campeón"

Limber Pérez

No es por casualidad, Marathón ha sido el mejor equipo del año en Honduras, en los dos torneos quedó en primer lugar de las vueltas regulares, no ha sido nada circunstancial, la chiripa no tiene cabida en este Marathón bajo el mando de Héctor Vargas.

El equipo de San Pedro Sula les ha ganado a todos, no hay un club que no haya sentido el poder futbolístico del Monstruo. A cualquier cancha que ha ido se ha posesionado y ha logrado sacar el resultado que más le ha convenido.

En el partido de ayer, en un momento pareció sometido en el primer tiempo, el sector derecho de John Paul Suazo parecía una autopista, desde esa área el Motagua buscaba hacer daño, pero este Marathón corrigió lo más pronto posible, controló el fútbol anunciado y desordenado que ha practicado Motagua en los últimos torneos.

Marathón ha logrado el resultado que ellos buscaron, un empate que les sube la moral a sus jugadores, un empate con sabor a victoria, han logrado hacer un partido inteligente, todos han participado de la mejor manera en una cancha muy complicada y difícil como lo es el estadio Nacional. Antes, una pesadilla para los equipos costeños en estas instancias del torneo. El Marathón ayer jugó como si estuviera a cinco kilómetros de casa.

Los jugadores y cuerpo técnico lograron realizar su trabajo de la mejor manera: presionaron al rival, le quitaron la pelota, corrieron como si era el último partido, buscaron ganar, quisieron sentenciar la final de visitantes, crearon opciones; el Marathón demostró que quiere ser campeón.

Marathón en el Yankel es más sólido, es más equipo, son efectivos, juegan con el tiempo, son más compactos, meten miedo, es su casa, los jugadores saben en qué sector de la cancha el balón es más rápido y en dónde es más lento, conocen la cancha a la perfección, saben cuándo se debe sacar ventaja de hasta el viento que sopla.

Jugando en el Yankel, Marathón tiene todas las posibilidades de salir campeón.