Ariana Herchi revela el detrás de cámaras de las sexys fotos con la bandera de Marathón

La sensual Ariana Herchi contó detalles de su vida, su familia y lo que ocurrió tras cámaras en una sesión de fotos para DIEZ donde posó desnuda, solo cubierta con la bandera del Marthón.

Lea más: Ariana Herchi: "Los pechos sí son operados, las pompas no"

"Fue algo espontáneo, en una entrevista para DIEZ nos tomamos fotos en el yate de un amigo y luego el fotógrafo me dice que quería unas con la bandera del Marathón, yo le dije que no las quería fotos así, yo le dije que las quería sin nada. Y él (sorprendido) me dijo: bueno, dele viaje. Yo vine, me quité mi ropa y me la puse. Salieron unas fotos que me encantaron, yo no le veo nada de malo", contó al programa Al Grano de Go TV.

¿Volverá al Marathón? Le consultaron y fue clara: "No sé, si llego a establecer mi vida y tengo más tiempo sí. Es que amo al equipo".

La sexy sampedrana que trabajó en su momento en la parte de mercadeo de los verdes es madre de cuatro hijos y se declaró "enamorada".

Ver las fotos de Ariana Herchi sin ropa y con la bandera del Marathón encima