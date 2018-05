El albañil que quiere ascender a Liga Nacional con Villanueva

Edwin Josué Álvarez Gómez, de 22 años de edad, es el delantero referente del Villanueva FC y con sus tres goles en el triunfo 4-1 ante Parrillas One, tiene a su equipo con un pie en la gran final del torneo Clausura en la Liga de Ascenso.

Sin embargo, no todo es alegría en la vida de “El Shaarawy”, como le apodan sus compañeros de equipo, porque siempre llega con el cabello pintado como el futbolista italiano del Milan.

Álvarez nació en el seno de una familia de los sectores más humildes de Dos Bocas, San Pedro Sula. Desde muy temprano las necesidades económicas y la ausencia de una figura paterna amenazaron con hacer de su vida un calvario, pero el increíble coraje de su madre le templó el carácter.

Cuando era niño se ganaba la vida lavando unidades de transporte en la terminal en kilométricas jornadas. “Cuando tenía 12 años lavaba buses para sobrevivir, cuando el día estaba bueno ganaba 200 lempiras, se los daba a mi mamá para comprar comida, solo dejaba para mi pasaje, los dueños de buses me daban chamba porque pulía bien los pasillos, las llantas y vidrios”, recuerda.

Con el tiempo dejó los buses a un lado y se dedicó a trabajar como albañil con su padrastro, trabajo que aún combina con el fútbol y Villanueva.

“En los ratos libres ayudo a mi padrastro a trabajar como albañil, pego bloques, hago mezcla y pulidos, tengo mucho tiempo haciendo este oficio, construimos casas, pero mi objetivo es jugar en Primera División, vestir los colores de la Selección y después salir al extranjero”, advirtió.

Llega a Villanueva

Hace algunos años se desarrolló un torneo de fútbol impulsado por la municipalidad en la comunidad de Dos Bocas donde Edwin participó con el equipo Star Boy proclamándose campeón goleador, ahí lo vieron directivos de Villanueva y lo invitaron a sumarse a la pretemporada. Sus condiciones y olfato goleador le permitieron quedarse en el club.

“Me dijeron que fuera a pretemporada en Villanueva y desde ese tiempo me mantengo en el equipo, he disputado dos finales y este año quiero la tercera, pero esta vez ganarla para ascender a Liga Nacional, ese es el objetivo de todo el grupo”.

Gómez se siente privilegiado porque ha jugado contra grandes referentes del fútbol catracho. “He jugado contra Rambo de León y el plantel de Platense en la Copa Presidente. Soy admirador de Júnior Lacayo, me gustaría tenerlo algún día de compañero de equipo. Soy Marathón de corazón, el sábado voy a ir al estadio a apoyarlo, quizás en el futuro juegue con este equipo si por esas cosas del fútbol no ascendemos con Villanueva”.

Sobre el hat-trick que anotó el sábado ante Parrillas One que tiene soñando a los azucareros con disputar otra gran final, expresó: “Primera vez que anoto tres goles, nunca soñé con marcar hat-trick, pero siempre me tuve confianza, los compañeros me felicitaron, el profesor (Carlos) Padilla también tenía tres partidos sin anotar, pero contra Parrillas me desquité. Nos vamos a preparar para buscar el resultado en San Pedro para el juego de vuelta y llegar a la final”, advirtió.

Gómez está consciente que las expectativas económicas y laborales para los jóvenes se reducen. El fútbol es para los chicos el escape ideal y más ante flagelos como la deserción escolar, el alcohol y las drogas; así que desde muy pequeño supo hacer de la pelota su arma principal en la lucha contra la pobreza.

“En Villanueva fui compañero de Kevin Espinoza y Allan Banegas, ellos me aconsejan mucho, me dicen que siga adelante porque tengo futuro, que siga luchando sin bajar los brazos. No me molesta que me digan “El Shaarawy”, los compañero me pusieron ese apodo porque siempre me pinto el pelo, me dicen así por un jugador italiano, me divierto mucho con ellos”.

Lo dijo:

Datos:

9 Goles registra en el vigente torneo con Villanueva. Su sueño es ascender a primera división. Un empate ante Parrillas los pone en la final.

2 Equipos ha jugado en su carrera, primero con Star Boy y luego con Ajax de Dos Bocas.