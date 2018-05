'Chato' Padilla: "Es difícil decir que quiero trabajar como Guardiola, yo tengo mi propio estilo"

El director técnico del Villanueva FC, Roberto Carlos “Chato” Padilla sueña con dirigir en Primera División, está a punto de clasificarse a su tercera final consecutiva con su equipo que no tiene jugadores de renombre pero sí 11 tigres que quieren rugir.

Actitud, perseverancia y el deseo son parte de las claves de este equipo joven comandado por el estratega quien como jugador fue campeón con Victoria y como preparador de porteros con Marathón.

LO QUE DIJO:

¿Considera que tiene un buen equipo para ascender a Primera División?

Estamos creyendo que sí, siempre creo que el mejor equipo es el mío, nos hemos consolidado y que Dios nos ha confortado en la parte espiritual.

¿Cree que la llave ante Parrillas One está sentenciada?

Sería irrespetuoso pensar que ya está liquidado, cualquier hombre de fútbol podría asegurar que esto sería así, me han enseñado siempre desde jugador que los partidos primero hay que ganarlos, no puedo celebrar algo si no lo tengo.

¿Qué espera para el partido de vuelta de semis ante Parrillas?

Espero la entrega de los muchachos hasta como lo hemos hecho hoy, el equipo está con sed de gloria, somos un equipo que queremos más, siempre en la línea del respeto al rival, siempre apostamos a ganar donde quiera que nos toque jugar.

¿A qué le teme para el partido de vuelta, tomando en cuenta que en estas instancias se juegan muchas cosas?

No solo en segunda, también en primera, pero yo me enfoco y trabajo en lo mío, yo creo que nuestro fútbol necesita la pureza para que la gente vuelva a creer, nosotros los entrenadores tenemos la obligación de dar espectáculo, todos en la parte administrativas tienen que hacer lo mismo, trabajar limpio.

¿Qué le ha faltado al Villanueva para dar el último paso?

Gracias a Dios se nos han dado varios objetivos, desde un inicio siempre con la directiva fue formar jóvenes para tener un equipo con identidad villanovense, hemos estado dos veces en finales, una fue en penales ante la UPN y la otra pues nos afectaron las circunstancias del país cuando enfrentamos al Infop, estuvimos tres semanas sin poder entrenar por las tomas en la carretera.

¿A qué aspira con este equipo?

A ser campeón, esa es la verdad, aparte no solo busco formar personas de bien, busco que mis jugadores sean profesionales.

¿En qué entrenador se inspira?

Mi mayor inspiración es Jesucristo, él es el que me motiva y el que me alienta, es muy difícil decir que quiero trabajar el modelo de Guardiola, yo tengo mi propio estilo, el método lo va creando con sus estudios.

¿Qué jugadores pone de ejemplo a sus pupilos?

Tenemos dos monstruos que tenemos la oportunidad de observarlos jugar que son Cristiano y Messi, pero más allá de eso es como ellos se entrenan y se preparan, nosotros queremos que nuestros futbolistas jueguen como ellos pero no les enseñamos cómo lo hacen para conseguir lo que ellos son, son jugadores que compiten con ellos mismos, son ejemplos para crecer.

¿Cómo entrenador cuales son las condiciones que les pone a sus jugadores?

Fáciles y sencillas; primero es Dios, segundo disciplina, tercero perseverancia y cuarto insaciable para conseguir el éxito.

¿Por qué el equipo no tiene jugadores de renombre?

Este es un equipo modesto, que no cuenta con los recursos de otros que si lo tienen. Gracias a Dios por eso, yo no me quejo porque tengo el respaldo de mi directiva y de los muchachos que han creído en mí, ellos se mueren en la cancha, yo les digo a los directivos que no ofrezcan lo que no puedan pagar, prefiero trabajar con jugadores que se le paguen poco y seguro que van a rendir.

¿Si se enfrenta a Infop en la final cómo hacer para vencerlo?

Cada batalla te deja una cicatriz, y uno tiene que aprender, lo que sucedió en la final pasada nos dejó gran enseñanza, hoy ya estoy definido, si Dios nos da de estar ahí pues puedo asegurar que vamos a dar la pelea y dar el paso, no hay que guisar la libre sin casarla.

¿Se ve dirigiendo en Liga Nacional?

Es un sueño de todo entrenador, pero tampoco me lo quita, a mí me gusta construir los edificios de abajo para arriba. Yo ya estaba acostumbrado a todo lo de primera ,cuando llegué aquí, uno la hace de 'todólogo' que al final me deja una gran enseñanza.

¿Se dice que ya tiene pláticas con un equipo de Primera División?

Por mi madre que está en el cielo que no he platicado con nadie, ahorita estoy con este compromiso, eso sí, esta temporada se me vence el contrato, sí he escuchado que pueda existir una posibilidad, pero no me saca de lo mío. Dios decidirá el lugar que me tendrá preparado, yo te puedo decir que quiero irme para el Olimpia mañana pero solo él lo sabe.