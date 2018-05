Donis Escober aclara que no tiene redes sociales: "Están usando mi nombre"

Sorprendido se vio Donis Escober tras enterarse que le habían usurpado su nombre y foto en redes sociales para enviar un mensaje a Carlos Discua y al Motagua.

La mañana de este martes circuló en redes sociales un supuesto mensaje del portero del Olimpia donde le escribía un texto al mediocampista de los azules sobre el gol que marcó el domingo pasado en la final de ida ante Marathón y, de paso, deseándole suerte a su equipo para el duelo del sábado.

"Recién me entero por medio del "Chino" Discua que están usando mi nombre en redes sociales y la de él también, ya que no es su cuenta. Yo estoy trabajando aquí en mi pueblo (San Ignacio) y él me comentó que andaban circulando esos mensajes", aclaró a Diario Diez el portero.



A su vez, Donis dejó un mensaje claro a los fanáticos del Olimpia: "Quiero aclarar que esa cuenta de Instagram no es mía, yo no uso redes sociales para nada, no soy de ese tipo de personas".



El veterano portero de los merengues aduce que "yo soy una persona que no me gustan esa cosas y no quiero tener ningún problema al respecto con ninguna persona que se sienta afectada con este tipo de cosas".



Escober asegura que de momento está desconectado de todo lo que pasa en Liga Nacional y se centra en sus vacaciones y después regresar a pretemporada con el Olimpia más fuerte.



"Aprovecho la oportunidad para aclarar que no es mi cuenta y que no se dejen sorprender por cualquier tipo de cosas que se sigan diciendo por medio de las redes sociales, donde se usa mi nombre de manera falsa", cerró diciendo.