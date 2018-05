Héctor Vargas: "Me siento con muchas más posibilidades de levantar la copa"

El entrenador de Marathó, Héctor Vargas, habló hoy ante los medios sobre la final del sábado ante Motagua en el estadio Yankel Rosenthal.

Una de las primeras preguntas fue sobre el hecho de jugar a las 2:00 pm en San Pedro Sula.

“Nosotros estamos un poco más acostumbrados con el clima, es un lugar donde entrenamos todos los días, conocemos los pasos desde el vestuario a la cancha, conocemos todo, entonces esa ventaja tenemos que tratar de aplicarla a un rival que si bien tuvo la suerte de ganarnos el torneo anterior y que nos expulsó un futbolista faltando 11 minutos, fue con Moncada de árbitro, fue el único partido que perdimos en el Yankel”.

Vargas también quiso resaltar que su deseo es dedicar el campeonato a Yankel Rosenthal, persona que hizo realidad el estadio de los verdes.

"La persona que hizo este estadio para que nosotros pudiéramos llegar a un lugar donde nos ganamos el pan de cada día, está en un lugar donde nadie quiere estar, entonces queremos darle a él la posibilidad, en su estadio, una pequeña alegría, algo que lo pueda llevar a ponerse contento si logramos levantar la copa en este estadio".

El argentino dejó claro que se siente muy optimista y con muchas posibilidades de coronarse ante Motagua.

"Aquí dependemos mucho de nosotros. La realidad me dice que en este campeonatos nosotros no hemos perdido nunca aquí y realmente me ocupa que los jugadores están bien, me siento con muchas más posibilidades de levantar la copa", remarcó.