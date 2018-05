Héctor Vargas sobre los precios de la Final: "Se vale pedir prestado"

Héctor Vargas está tranquilo, sereno, nada le enoja. El estratega sudamericano se siente confiado de su equipo previo a la final de vuelta ante el Motagua el sábado en el Yankel Rosenthal.

El argentino quiere levantar su cuarto título en Honduras y no esconde esos deseos.

Sobre el juego: "Quedan algunos detalles por terminar de corregir, siempre hay algo que quisiste hacer y no se hizo, buscar simplemente llegar de la mejor manera, con ganas de lograr cosas, están las ganas de salir campeón; mis muchachos demostraron en Tegucigalpa que tienen personalidad".

Sobre el Yankel Rosenthal: "Lo bueno que estamos en nuestra cancha, conocemos los pasos que hay del vestuario hasta la cancha, esa ventaja tenemos que tratar de aplicarla a un rival que si bien tuvo la suerte de ganarnos el torneo anterior, realmente fue con Óscar Moncada de árbitro, fue el único que perdimos".



La tristeza de Motagua: "Vamos con todo, vamos con toda la posibilidad de salir campeón, vi que muchos (jugadores del Motagua) salieron con la cabeza abajo porque no les salió lo que pretendían, vamos a ver cómo se comportan aquí".



Advertencia a los árbitros: "Con los sentimientos de la gente no se juega, no juguemos con los sentimientos de los hinchas de los clubes porque yo soy trabajador y me pongo la camiseta desde el primer minuto pero hay gente que de toda la vida es hincha de Marathón; a quien venga a dirigir que no juegue con los sentimientos porque uno advierte, no amenaza, porque con los sentimientos se pueden pasar cosas que uno no espera".



¿Pesa el Yankel?: "Pesan los números, ahí están, de 20 juegos ganamos 17, empatamos dos y perdimos uno".



Abrazo al árbitro: "Yo siempre digo que en el futbol hay que abrazar a todo, no comparto eso de que el futbolista porque estuvo en un club no celebra cuando le anota al ex, un gol es una alegría. Los árbitros se enojan si los critico, ahora los abrazo y se enojan, no sé cómo reaccionar ahora (risas)".



Arbitraje: "El tema está que hagan un buen arbitraje, en los últimos siete puntos que perdimos, cinco fueron con Óscar Moncada".



Precios para el partido: "No tiene precio, yo sé lo que cuesta conseguir un dinero para poder ir, yo vivo la realidad de este país desde hace 20 años. He estado en lugares donde se palpa la miseria y sé lo que cuesta conseguir el dinero pero es un momento histórico para el club; se vale pedir prestado y tienen dos o tres meses para devolver (pagar) porque hasta agosto no va haber futbol en Honduras".



Ofertas: "Un empresario muy cercano a la dirigencia del Herediano me llamó y le mostré el mensaje a Rolin Peña , después me llamaron y me ofrecio pero renové por dos años aquí".

¿Se va al final de torneo?: "Me puedo ir... tengo dos chances, una del Chelsea (risas), nooo, qué me voy a ir. Acá me quiere ahora Marathón y mi esposa; me cuidan, me tratan bien, donde me tratan bien yo me quedo".