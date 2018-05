'Bolillo' dice que lo más aburrido del fútbol es elegir y habla de su futuro

El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, dijo este martes previo al comienzo de los entrenamientos del equipo que ahora viene lo aburrido del fútbol, que es "escoger" a los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018.



"Lo más aburrido del fútbol es escoger. Pero bueno, escoger es parte del trabajo", comentó el entrenador, que adelantó que le preocupan varios temas entre esos las lesiones de algunos jugadores.



"Muchos puntos me tienen pensando porque hay gente con muchas dificultades, pero no de capacidad futbolística sino de lesión. En esa elección de jugadores será clave los que se recuperen de las lesiones y a quienes les cuesta más", apuntó 'Bolillo'.



Entre las preocupaciones de jugadores lesionados puede estar Román Torres, de quien el técnico dijo: "Hablé con él ayer y está haciendo su trabajo, ya está mejor".

La línea defensiva, precisamente donde Román es uno de sus pilares, es una de las dudas de Gómez para reducir la lista a 23, si se toma en cuenta que ya tiene 20 jugadores fijos para Rusia.



"Esas dudas pueden ser en la defensa", dijo, tras adelantar que antes de su partida a Europa el próximo 1 de junio debe tener la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial.



Sobre el partido contra Irlanda del Norte, el próximo 29 de mayo, 'Bolillo' precisó que no es un partido amistoso. "No podemos tener amistosos. Desde que clasificamos al Mundial todos los partidos son mundialistas, más aún este, que se juega ante nuestra afición", señaló.



El colombiano aprovechó para recordar que Panamá tiene una buena base de jugadores, y de paso dio señales de que puede quedarse al frente de Panamá para el próximo mundial.



"Yo tengo contrato, tengo que terminar bien el Mundial y después puedo hablar de ese tema (contrato). No hay que dejar de pensar en el futuro, hacia el otro Mundial, en Catar", indicó.



Panamá jugará por primera vez un mundial de fútbol de mayores y hace parte del Grupo G con sus pares de Bélgica, Inglaterra y Túnez.