Chelato Uclés: “El estadio Yankel es la cancha más temida de Honduras"

Previo al partido de Gran Final entre Marathón y Motagua, el experimentado entrenador José de la Paz Herrera brinda su anális de cómo cree que se desarrolle este juego que define al nuevo campeón de Honduras.

“El partido de ida se puede calificar de poder a poder, donde Marathón se vio bien en las dos porterías, se defendió bien, supo atacar. Motagua no pudo ante la cerrada de espacios. Por eso este juego estuvo bien disputado y sin especulaciones", comienza diciendo.

Chelato ahora visualiza lo que puede suceder el sábado: "Ya con lo visto, para este partido creo que Marathón pinta como favorito, pues el Yankel es la cancha más temida de país. La última vez que le ganó lo hizo de una manera muy cómoda".

Y agrega: "Marathón tiene la ventaja que ahí entrena todos los días y los demás equipos solo lo visitan cuando les toca jugar. No digo que no sea imposible que no gane Motagua, pero es muy remota la posibilidad y veo más favorito al Marathón".

"El Monstruo será más ofensivo y Motagua creo que será el mismo equipo que se vio en la capital. Pero aquí la ventaja la lleva el club local. Diego en este juego dejó en el banco a Mayorquín y ahora creo que lo hará de entrada. El fútbol de él ya es conocido por su patrón de juego, ya es predecible”, cerró.