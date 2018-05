¡De telenovela! La historia de amor de Yaudel Lahera y su novia mexicana

La historia del jugador cubano de Marathón es digna de una telenovela y su guion se comenzó a escribir en los estudios de Televisa, el gigante mexicano de la televisión. Este sábado podría agregar un nuevo capítulo si logra conquistar el título con el Monstruo.

Yaudel Lahera: "Lo más difícil fue tomar la decisión de salir de Cuba y dejar a mi familia"

Una tarde de noviembre de 2014, Lahera aprovechó un descuido en la concentración de la selección cubana de fútbol que disputaba los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz para huir. Una camioneta lo esperaba en las afueras del hotel con el motorista de William Levy y su mánager para llevarlo a su nueva casa.

Ya estando en el Distrito Federal, el ahora jugador de Marathón llegó a los estudios de Televisa San Ángel, como invitado especial del afamado actor cubano William Levy, amigo íntimo de Lahera, y ese día encontró la que sería el amor de su vida, la mexicana María José Macías, quien próximamente se convertirá en su esposa.

“A Yaudel lo conocí en un ‘reality show’ que había en Televisa llamado Va por ti, que se emitía en Estados Unidos y México, estaba de invitado William Levy. Fuimos todos a cenar y ahí lo conocí, nos hicimos buenos amigos, duramos como un año y después pasó lo que somos ahora”, cuenta a DIEZ desde México, María José, novia de Lahera.

El mediocampista nunca pensó que tras dejar el equipo cubano en México lograría dos de sus grandes sueños: ser campeón como futbolista (lo puede lograr el sábado) y conocer la mujer que llevará al altar.

“Ese día fuimos a cenar varios, estaba Yaudel Lahera, William Levy, Jean Carlos Canela, varios de la producción y cuando lo miré me llamó la atención, aunque lo vi muy serio y pensé que le caía mal, estaba alejadito. Luego nos pasamos el número, somos buenos amigos y hasta la fecha se van dando bien las cosas”, relata María José.

La novia de Lahera trabaja en la producción de espectáculos para la cadena Televisa, es coordinadora de eventos y este fin de semana llega a San Pedro Sula.

“Me gusta que Lahera es muy sencillo, recuerdo que ese día era un invitado y apenas tenía dos semanas de haber llegado a México desde Cuba. Ese día solo nos dijeron que Levy traía un invitado especial”, dijo.

Recuerdo que esa noche que conocí a Yaudel en el show que coordinaba, estaban de juez Alejandra Guzmán (cantante), Larry Hernández (cantante de corridos), William Levy de invitado especial y Ricardo Montaner. Gracias a William Levy lo conocí y todo se acomodó”, relata.

Lahera llegó a Honduras en julio del año pasado, fue recomendado al entrenador Manuel Keosseián para una prueba y ahora es protagonista en un equipo sin grandes estrellas, pero con jugadores que luchan.

Hay fecha de boda

María José ya vino a Honduras a conocer cómo es la vida de Lahera y le encanta lo que está viviendo en el Marathón, equipo que le ha dado a conocer a nivel internacional por la trascendencia ahora que es finalista.

“Ahora estoy con los preparativos para la boda porque nos vamos a casar el 2 de junio, primero la boda de civil. Queremos hacer una cena con los amigos, estoy emocionada”, dice.

“Me encantaría celebrar doble ese día de la boda, tener el título de Marathón al lado de Yaudel (risas). Yo antes de llegar a Ciudad de México a trabajar en espectáculo, llevaba todo lo del equipo León para Televisa Deportes, ahora con mi futuro esposo me encanta más el fútbol y el día de la final de ida estaba súper nerviosa viendo el partido”, relata María José a DIEZ.

Y sigue: “Se siente una adrenalina ver los partidos, me encanta Marathón, es un equipo muy humilde que tiene futbolistas que juegan con el corazón, son unidos y con mucha entrega. Se me pone la piel chinita y dije, no me quiero perder ese momento de la final”, dice.

Lahera está feliz en Honduras, cuenta María José porque Marathón lo ha hecho parte de su familia.

“Él está feliz porque el profe lo aprecia, igual sus compañeros. No sabemos si ya casados sigue en Honduras, pero ya le hablaron a algunos equipos que lo han sondeado, pero te digo que Yaudel está feliz en ese país y si se siente bien ahí, lo voy a apoyar”, cuenta la mexicana.

Este sábado desde las gradas del estadio Yankel Rosenthal, el futbolista verdolaga tendrá una motivación más para ser el protagonista de otro capítulo de su historia de telenovela.

Lo dijo María José:

"William Levy pasa muy pendiente de Yaudel, ellos se escriben y estamos muy agradecidos".

"Miré a Marathón bien parado en la final de ida, con muchas ideas, pero no tienen que confiarse en su estadio".