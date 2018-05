Costarricense Oviedo sueña con su Mundial tras una fractura que lo sacó de Brasil 2014

El lateral izquierdo de la selección de Costa Rica Bryan Oviedo dijo este miércoles que se siente con la motivación al máximo y muy ilusionado de disputar en Rusia 2018 su primer Mundial, tras superar una fractura de tibia y peroné que lo dejó fuera de Brasil 2014.



"Estoy con muchísima ilusión. Es muy importante estar acá y disfrutar el día a día. Es un sueño hecho realidad prepararme para el Mundial", manifestó Oviedo a los periodistas antes del entrenamiento.



Oviedo, lateral izquierdo del Sunderland inglés, es uno de los seis jugadores de Costa Rica que hasta el momento se han incorporado al campamento previo a Rusia 2018 a las órdenes del seleccionador Óscar Ramírez.



El futbolista jugaba a gran nivel a inicios del 2014 con el Everton y se perfilaba como titular para el Mundial de Brasil, pero sufrió una fractura de tibia y peroné que lo sacó de la Copa del Mundo y de las canchas por cerca de un año.

"Con mi familia tratamos de vivir el día a día, hemos pasado cosas difíciles pero también muchas cosas bonitas. Lo que pasó fue difícil pero ya está en el pasado y lo importante es estar aquí y prepararme con mucha ilusión", declaró.



Aunque el Sunderland descendió de categoría, el lateral costarricense afirma que está feliz en la ciudad y en el club, con el que aún tiene dos años de contrato.



"Esta etapa en Sunderland me ha ayudado muchísimo. Estoy feliz en Sunderland y será lo que Dios quiera", manifestó el jugador acerca de su futuro después del Mundial.



Oviedo, de 28 años, considera que en las últimas dos temporadas con el Sunderland ha encontrado ritmo de competencia y tranquilidad personal junto a su familia.



"Me siento bien y no tengo ninguna molestia física y eso me motiva muchísimo para el Mundial. Es mi mejor momento porque tuve una temporada muy regular después de muchos años, jugué muchos partidos y tuve buen rendimiento", declaró Oviedo.



El lateral izquierdo aseguró que en los entrenamientos previos al Mundial no tiene por qué guardarse nada, ya que todos los jugadores se prepararán al máximo para tener minutos en el torneo.



"Hay que dar lo mejor de nosotros, no vale el hecho de cuidarse porque si uno lo hace no llega al cien por cien y yo quiero llegar al Mundial al cien y volando", expresó.



En el campamento previo a Rusia 2018 Oviedo disputará el puesto de lateral izquierdo con Ronald Matarrita, del New York City estadounidense, y con Francisco Calvo, un central del Minnesota United estadounidense que también se puede desempeñar por la banda en tareas más defensivas.



"Todos empezamos de cero, es una etapa en la que el profesor tiene la decisión. Todos tenemos que trabajar fuerte y dar lo mejor de cada uno", afirmó Oviedo.



Costa Rica, que jugará su quinto mundial, está ubicada en el Grupo E junto a Brasil, Serbia y Suiza.



Antes del torneo, Costa Rica tendrá tres partidos amistosos: el 3 de junio en San José contra Irlanda del Norte; el 7 de junio frente a Inglaterra en Leeds; y el 11 de junio ante Bélgica en Bruselas.