Emilio Izaguirre: "El favorito es Motagua, ojalá levante la copa"

El internacional y exjugador del Motagua Emilio Izaguirre no pudo esconder su sentimiento por el equipo azul, pero fue muy sincero al dar su punto de vista de lo que le ha parecido el juego del Marathón.

“Marathón es un equipo fuerte, yo hasta ahora veo un partido de ellos. Es ordenado, sabe lo que quiere y tiene deseo de ser campeón. Pero va a ganar el que cometa menos errores”, comentó Izaguirre.

Sobre el favoritismo para este duelo, dijo: “En una final no importa quién vaya como visitante, ya que hay emociones para ambas partes y si hay un gol muy temprano puede cambiar todo, ya sea a favor del Motagua o el Marathón”.

Pero dejó claro que “para mí el favorito es el Motagua, por eso lo estoy apoyando como aficionado y ojalá que levanten la Copa”.

Además, Izaguirre trajo a su mente los duros momentos de esos duelos que perdieron en finales ante los verdes. “Recuerdo que en 2003 y 2007, yo estuve en esas finales que se perdió con gol de Michell Brown y fue en el estadio Olímpico. Esta vez es diferente, el Motagua es más constante en lo que viene haciendo”.

Luego de su participación en la liga de Arabia Saudita, Izaguirre se mantiene entrenando con el Motagua, pero en dicho plantel no hay jugadores que hayan sido compañeros de equipo en su época de jugador. “Aquí no tuve ningún compañero, pero a varios los he tenido en la Selección: “Chino” Discua, Crisanto, Félix y los jóvenes que siempre estoy ahora aquí apoyándolos y aconsejándolos.. Ya llevo tres semanas aquí y con todos he platicado”, cerró el exjugador de los azules.

Emilio viene de participar en 24 encuentros con el Al Feiha de la Primera División de Arabia Saudita.