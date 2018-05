Marathón anuncia seguridad extrema en boletos para evitar falsificación

Marathón está tomando todas las medidas de seguridad para la gran final ya que el partido se celebra en un escenario pequeño. Uno de los dirigentes ha revelado que tienen información que habían personas buscando clonar entradas.

“Nos avisaron que vendrían mafias de otros países a clonar los boletos pero les digo a los aficionados que estén seguros porque son tickets que han sido elaborados por una empresa internacional y son seguros”, dijo el dirigente de mercadeo de Marathón, Joaquín Núñez en radio Internacional.

“No es una medida totalitaria, no dejar aficionados de Motagua, es una medida preventiva para los fanáticos, la fiesta es del home Club Marathón. Yo estuve en la final en Tegucigalpa y no se llenó el estadio Nacional, pero allá las distribuciones de los aficionados son otras. La Policía ha hecho un sugerencia de tener boleto en mano en el sexto anillo de seguridad donde la persona presentará el boleto, caso contrario no pasará”.

“La policía nos instruyó que en el estadio no habrá venta de boletos el día del partido. Creo que el viernes ya no tendremos boletos disponibles”, comentó Núñez.