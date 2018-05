Tejada dejará selección de Panamá tras Mundial, donde espera gol de chilena

El delantero de la selección de Panamá Luis Tejada anunció en una entrevista a Efe que se retirará del combinado nacional después de jugar el Mundial de Rusia 2018, no sin antes intentar marcar un gol en el torneo, por el que estaría dispuesto a renunciar a las cientos de anotaciones de toda su carrera.



Para 'El Matador' Tejada, de 36 años, goleador histórico de la selección panameña y actual jugador del Sport Boys del Callao, haber clasificado para su primera Copa del Mundo es el mayor logro de su trayectoria y, aunque él no ha pensado en cómo sería ese gol mundialista, su tía está convencida de que será de chilena.

El detalle de la entrevista



Pregunta: ¿Cómo se siente a puertas de su primer Mundial?



Respuesta: Feliz, porque es un sueño de todos los panameños hecho realidad. Lo estaban anhelando de toda la vida. Físicamente me encuentro bien.



¿Qué planteamiento tendrá Panamá?



Al Mundial vamos a ir a disfrutarlo y a competir. Es la última para muchos de los que estamos ahí y tenemos que afrontarlo con la mayor de las responsabilidades. No va a ser fácil. Es el primero para nosotros y queremos hacer un buen papel.

¿Qué le parecen sus rivales del el Grupo G (Bélgica, Inglaterra y Túnez?



Me hubiera gustado que estuviese Brasil o Argentina. No sabes cuando te vas a enfrentar con ellos de nuevo y menos en un Mundial.



¿Siente que ha hecho historia en su país?



Es como ganar el primer título de un club. El primero queda para toda la vida. Ahora mucha gente no lo toma así, pero cuando pase el tiempo le van a dar importancia a este grupo.



¿Es este el mayor éxito de su carrera?



Sí. Cuando hace cuatro años Estados Unidos nos dejó sin clasificar para el Mundial, a mi mamá le decía que daba todos los títulos de mi carrera a cambio de que mi Dios nos diese esta oportunidad, y ahora que nos la dio, para mí es el logro más grande.



¿Cambiaría también todos los goles de su carrera por marcar uno en el Mundial?



Todos, los cambio todos por que Dios me regale uno en el Mundial. No he jugado nunca en uno, pero los he visto y sé lo lindo que es celebrar un gol.



¿Intentará hacer uno de chilena como a México en 2005?



Tengo una tía muy creyente, y ella cuenta que Dios le dijo que yo haría un gol de chilena en el Mundial y así me retiraría de la selección.



¿Piensa retirarse de la selección tras el Mundial?



Después del Mundial le diré gracias a la gente, a la Federación y al 'profe'. Y diré adiós. Tejada ya lo dio todo. Dejó enseñanzas, goles y, lo más importante, colaboró con todos los compañeros para que Panamá fuera a su primer Mundial. Le dejaremos la valla alta a los muchachos que vienen, pero siempre apoyándolos para sigan poniendo a Panamá en lo alto.



¿Qué valoración tiene del seleccionador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez?



A veces, mucha gente en Panamá lo critica, pero no saben la clase de entrenador que tenemos. No le dan el mérito que deberían darle. Es un entrenador que sabe lo que es clasificar y jugar un Mundial. Se las sabe todas. Estamos tranquilos en ese aspecto.



¿Qué ha cambiado 'Bolillo' en la selección?



Nos cambió mucho la mentalidad. Teníamos una mentalidad muy fiestera. No nos gustaba mucho concentrar. No sabíamos la magnitud de lo que nos estábamos jugando, pero él fue cambiando muchas cosas y nos metió en la cabeza que pensáramos solo en fútbol.



¿Habla con Blas Pérez sobre cuál de los dos se retirará como máximo goleador histórico de Panamá?



Somos como hermanos. Él es el esposo de mi prima y es una persona muy buena y noble. Nunca nos sentimos rivales. Si él hace gol, lo brinco como si lo hubiese hecho yo, y viceversa. El día que digamos adiós, nos vamos a abrazar y estaremos felices porque hicimos algo que muchos no han hecho.



¿Ha vivido en Perú la mejor parte de su carrera?



Perú es mi segunda casa. Transformó una parte de mi carrera. En Colombia y Emiratos Árabes fui figura, pero regresé a Panamá y el fútbol se estaba quedando a un lado. Llegó un momento donde estaba aburrido. Entonces llegó la llamada del Juan Áurich, que me abrió las puertas de Perú, y desde ahí ya no me he querido marchar. Me siento muy feliz aquí.