El mensaje de Héctor Vargas a los aficionados de Marathón

El Técnico de Marathón Héctor Vargas invitó a los afionados de verdolagas a que lleguen al yankel este sábado a presenciar la gran final ante Motagua en el Yankel Rosenthal a las 2:00 de la tarde.

"Que vayan con la ilusión de apoyar y que tengan la paciencia que a través de los 90 o 120 minutos o como sea, tenemos que levantar la copa, yo sé que no es un dinero que no se puede encontrar por acá o pedírselo a cualquiera, nosotros también hemos resignado a muchas cosas en la parte económica para que podamos dar la vuelta en un estadio que es de ellos" agregó

El argentino se acordo se su familia y confesó que estaran en el Yankel presenciando la gran final.

"Ellos saben que me tengo que dedicar cien por ciento a esto, va venir mi esposa y mis hijas a acompañarme en esta instancia porque yo creo que realmente son la familia que tengo y que realmente merecen estar en el mejor momento de uno y por eso van a venir el sábado. Voy a tratar de no defraudar también a mi familia y tratar de que me vean contento", añadió Vargas a Todo Deportes.