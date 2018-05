Juan Obelar sorprende al arquero de Marathón Denovan Torres previo a la final

Desde Uruguay el exportero de Marathón Juan Obelar, quién se coronó campeón con los verdes en tres ocasiones con Manuel Keosseián, sorprendió enviándole un mensaje de motivación a Denovan Torres, el joven arquero que defenderá los tres postes en la gran final ante Motagua este sábado en el estadio Yankel Rosenthal.

"Solo quería saludarte y desearte muchos éxitos , que disfrutés de ese partido que una final no se juega todos los días, te mando un abrazo grande y vamos arriba", es lo que a través de Whatsapp le escribió el ex meta charrúa de 38 años que ahora se ha convertido en entrenador.

La respuesta del guardameta Torres no tardo y respondió las palabras del jugador con quién compartió vestuario en la temporada 2009-2010 y cuando apenas tenía 18 años y era el quinto portero del club.

"Igualmente, para mí un placer, saludos, muchas gracias, amén así será, un fuerte abrazo", le dijo Torres.

En comunicación con DIEZ, Denovan amplió sobre lo que significa un mensaje de una figura del club para él previo al encuentro clave del sábado.

"Para mí es algo grande que Obelar me haya escrito, me llena de confianza y agradecido por esas palabras. Cuando el estuvo por aquí aprendi mucho de él, en ese entonces yo era como el quinto portero, siempre me dio consejos y gracias a Dios los tomé en cuenta y hoy me están dando resultados", concluyó Torres de 28 años que disputa su primera final como titular.