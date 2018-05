Juan Obelar: "Marathón tiene una chance imperdible de ser campeón"

Pasan los años y el sentimiento no cambia, el exguardameta de Marathón Juan Obelar todavía mantiene el cariño por los verdes, llegó en 2007 y se ganó el corazón de la afición esmeralda por su desempeño bajo los tres postes y con el Monstruo conquistó tres títulos. Tras su fatídico accidente casero en noviembre de 2013, donde se cercenó cuatro dedos en una de sus manos, tuvo que retirarse del mundo del fútbol.

El exportero le desea lo mejor a su exequipo en el partido de vuelta de la gran final del fútbol hondureño ante Motagua y espera que consigan la tan ansiada novena, título que se les niega desde que Obelar se marchó a Uruguay.

Leer más: Locura por venta de boletos para la Gran Final entre Marathón-Motagua

“Gracias a Dios todo va muy bien, trabajando ya como entrenador. Pero esperando para ver si sale algo nuevo. Ya me imagino lo que se está viviendo ahí porque he mirado todos los partidos y me imagino la alegría por la que están pasando”, dijo desde Uruguay.

Obelar no olvida los mágicos momentos que pasó cuando estuvo en Honduras vistiendo la camiseta del Marathón. “Los recuerdos son los más lindos que tengo a nivel del fútbol, creo que lo que uno como jugador quiere es ser campeón y gracias a Dios, eso lo pude lograr con Marathón”, expresó.

El uruguayo logró ser tres veces campeón en Honduras con los verdolagas, pero asegura que el primer título es el que más recuerda y lleva en su memoria. “Sin duda que el hecho de solo ser campeón alcanza para festejar, pero creo que el primer título fue algo espectacular”, mencionó.

Los esmeraldas de San Pedro Sula tienen 9 años de no ser campeones, más de 12 torneos sin levantar la copa, pero el exverdolaga cree que esta vez sí lo hará, puesto que le tiene mucha confianza al entrenador argentino que actualmente los dirige. “El profesor Vargas ha hecho algo espectacular y tiene una chance imperdible para ser campeón y creo que los muchachos van a dejar todo en la cancha para poder levantar la novena en su casa, tienen cómo hacerlo, y he visto los partidos y tienen los suficientes recursos para lograrlo”, dijo.

Y agregó: “El estadio es y ha sido una fortaleza y ha quedado demostrado en los resultados que han sacado ahí. Va a ser importante el apoyo de la gente, que no tengo dudas que van a llenar el estadio”.

Obelar ha sido el último guardameta que ha visto coronarse con el Marathón, Denovan Torres aseguró en una entrevista DIEZ que ha aprendido de muchos porteros que han pasado por los verdes y no se olvidó de Obelar, y es por eso que el uruguayo le mandó un mensaje al Torres.

“Denovan es un grande, un fenómeno, ha pasado por muchas cosas y hoy la vida le da esta alegría de no solo jugar una final, sino de poder levantar la copa y eso es impagable. Lo que le puedo decir, que se lo voy a decir porque lo voy a llamar, es que disfrute del momento porque no todos los días se juega una final”, expresó.

El Dato

Juan Obelar estuvo desde el 2007 hasta 2009 con el Marathón y gano tres campeonatos en los torneos Apertra 2007,2008 y 2009.