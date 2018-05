Yustin Arboleda sobre su futuro: "Hay posibilidades de que pueda salir"

El delantero colombiano Yustin Arboleda de 26 años está cerca de levantar su primera copa en el fútbol hondureño con la camisa del Marathón, equipo con el que ya tiene 30 goles.

Previo a la final, Arboleda atendió a los medios y sorprendió al revelar que ha recibido ofertas de otros equipos, aunque deja claro que tiene contrato y solo piensa en levantar la copa.

"Confiamos en lo que venimos haciendo y el sábado daremos todo de cada uno para quedarnos con la novena. Sabemos que el juego aéreo de Motagua es fuerte, una de mis características es aportar al equipo en la zona defensiva", comenzó diciendo.

También habló de la hora del juego (2:00 PM) y de cómo se sienten jugar en su cancha y con su gente la Gran Final del torneo Clausura.

"Será complicado para los dos, la temperatura pesa, ellos lo van resentir más, la gente que vendrá tampoco juega, nosotros en la cancha tenemos que poner una enorme fuerza para darles una alegría", señaló.



Además agregó. "Sería una linda oportunidad de coronarse campeón, sería el primer equipo en coronarse en su propio estadio. La policía ha hecho un buen trabajo, eso es bueno para el fútbol".

Pero se le recordó cuando Real España lo buscó en diciembre del 2017 y sobre su futuro con el conjunto 'esmeralda'.



"El torneo pasado tuve oportunidad de ir a varios equipos, me hablaron, la primera opción la tiene Marathón, de no llegar a un acuerdo pues veremos qué pasa, hay posibilidades de que pueda salir, tengo seis meses de contrato, pero no tengo apuros por salir", cerró.