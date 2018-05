Así vive las horas previas Óscar Moncada, el árbitro de la Gran Final en Honduras

Tener la oportunidad de entrevistar y estar en los momentos que vive un árbitro días antes a una final no es algo común, mucho menos cuando el mismo ha sido muy criticado en la previa.

Este sábado en el estadio Yankel Rosenthal impartirá justicia Óscar Moncada y nos aventuramos a su lugar de origen: Talanga.

Al llegar a su comunidad, el silbante de 40 años se encontraba corriendo en plena carretera que conduce hacia Olancho, esto como parte de su entrenamiento.

Nuestro fotógrafo decide hacerle un video y al verlo reacciona tranquilo y con mucha educación saluda; “la honra y gloria es para Dios porque es quien me da la fuerza”, nos dice entre cansado y alegre mientras está a punto de terminar los últimos 10 kilómetros.

Esperamos a que terminara su rutina y luego nos abrió las puertas de su casa, ahí comenzó la plática entre el periodista y quizá el mejor árbitro de Honduras en la actualidad.

“Esta es mi primera finalísima, en su momento esto es estresante, pero uno siente una felicidad porque luchamos para llegar a estos momentos, he sido responsable en cada cosa y en cada entreno.

Yo siempre he tenido confianza en mi trabajo. En esto el público merece siempre el respeto porque la pérdida de tiempo se ha dado mucho en Honduras, día a día trabajamos para cometer los menos errores posibles porque uno no se quiere equivocar, ser juez es difícil porque no se quedará bien con todos, estamos aquí porque amamos al fútbol”, comenzó diciendo en la acogedora sala de su casa donde tiene balones, recortes de periódicos, trofeos y más.

Y es que antes de la charla, Moncada fue claro y pidió que no se le preguntara nada sobre la final, ya que no se les tiene permitido hablar, de igual manera rompimos la regla y él nos contestó: “Lo que te puedo decir de la final es que los jugadores de los dos equipos me conocen, saben que soy una persona dura, pero saben que soy flexible al mismo tiempo para cuando hay una necesidad con relación del diálogo, ellos saben que trabajo al cien en cada partido y que trato siempre de ser preventivo con ellos.

Me conocen muy bien los dos y siento que vamos a disfrutar una gran final, yo sé que los dos equipos en el nombre de Jesús se van a dedicar a jugar y que se va a definir en base a sanidad deportiva, es lo único que te puedo decir”.

Y es que hay sustentos para decir que Moncada es hoy por hoy uno de los mejores en el país y hasta de Concacaf a pesar de no ser tomado en cuenta para impartir justicia en Rusia 2018. Con todo y ese descarte, tiene claro sus objetivos.

“A largo plazo, cuatro o cinco años será el cierre de mi carrera, ya que tendré 45 años, si tengo tranquilidad emocional, pero con apoyo y estoy bien, podría llegar a estar en un Mundial. Para diciembre espera estar al cien en Concacaf para tener una oportunidad en el Mundial de Clubes. “Ya será el trabajo de uno que hable”, concluyó.

OPINAN SOBRE ÓSCAR MONCADA

"Tuve siete hijos y a todos les gustaba el fútbol, él ha andado lejos y siempre le pido a Dios que me lo guarde, yo salgo a bailar a cada rato, pero no importa porque es lo que a él le gusta. Yo nunca le dije qué hacer y siguieron su camino, siempre le gustó el fútbol”.

MARÍA GODOY, MADRE

“Me alegra, pero también me pongo a pensar por tanta amenaza y cuando dicen que es peligroso, yo le pido a Dios que me lo ayude. En ese trabajo no se le puede dar gusto a todos aunque hay jugadores que son un poco malcriados, a mi hijo no le gusta que lo intimiden”.

DONALDO MONCADA, PADRE

“Siempre vi en mi hermano lo que hoy es, el mejor árbitro de Honduras y peleé mucho por él, pero ahí están los resultados del trabajo. óscar ha hecho un buen trabajo en Liga y en la Concachampions, en ese partido del clásico solo cometió un error y yo se lo dije”.

MARIO MONCADA, HERMANO

LOS NÚMEROS DE MONCADA EN LIGA NACIONAL

Debut en la Liga: 22 abril 2007: Catacamas: Atlético Olanchano 1 Vida 3

163 juegos dirigidos en Liga Nacional

36 juegos como cuarto árbitro

Dirigió 6 finales en el juego de ida:

Apertura 2008-2009: 7 diciembre 2008:

San Pedro Sula: Marathón 1 Real España 0, expulsó a Andy Furtado de Marathón.

Apertura 2009-2010: 22 noviembre 2009: Tegucigalpa: Olimpia 1 Marathón 0, expulsó a Walter Hernández y Boniek García ambos de Olimpia.

Clausura 2013-2014: 1 mayo 2014:

Estadio Olímpico: Marathón 0 Olimpia 0

Apertura 2014-2015: 14 diciembre 2014: Tocoa: Real Sociedad 0 Motagua 0

Clausura 2015-2016: 18 mayo 2016:

Tocoa: Real Sociedad 1 Olimpia 2, marcó un penal a favor de Real Sociedad.

Clausura 2016-2017: 20 mayo 2017:

El Progreso: Honduras 1 Motagua 4