Las leyendas internacionales golean 8 a 2 a los históricos de Guatemala

Una lluvia de 10 goles inundó hoy el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala en el partido disputado entre un equipo de leyendas internacionales y los jugadores históricos del fútbol guatemalteco, choque que concluyó con la victoria extranjera por 8 goles a 2.



Tanto Fernando Morientes como David Trezeguet brillaron vestidos de verde, con dos goles cada uno, en un partido que Guatemala apreciará en la memoria futbolística del país, que actualmente está suspendido por el ente rector del balompié mundial, la FIFA.



La afición no paró de celebrar en la tercera edición de la Copa Cementos Progreso, la primera con actores de este calibre, desde el momento en que los exfutbolistas salieron a calentar en el terreno de juego.



La espectacular alineación de los visitantes, que presumía de contar en sus filas con Michel Salgado, Rivaldo, Roberto Carlos, Deco, René Higuita, Carles Puyol, Luis Figo, Javier Saviola, Morientes y Trezeguet, fue vitoreada por los asistentes.

Fue Trezeguet quien inauguró el tanteador, seguido de Juan Carlos Plata, el llamado Pin, quien hoy fue presentado como nuevo integrante de la comisión regularizadora de la Federación Nacional de Fútbol, un ente interventor de la FIFA para normalizar al fútbol guatemalteco.



Las caras eran de sorpresa, de confianza y de júbilo, incluso sin importar que Deco, el exbarcelonista, adelantara a los visitantes.



Una desventaja que no duró mucho, pues el exjugador del Aurora y Municipal local, Julio Girón, igualó con una anotación que sorprendió al célebre arquero colombiano.



Sin embargo, las glorias de Guatemala no lograron detener a un equipo que, de haberse conjuntado diez o quince años atrás, se hubiera adueñado del protagonismo en cualquier estadio.



El primer tiempo culminó con la presencia en el marcador de Trezeguet -con su segundo de la noche-, Rivaldo y Morientes, mientras que en la segunda mitad fueron Figo, el argentino Saviola y de nuevo el "Moro" los que hicieron a los guatemaltecos cantar una y otra vez los goles.



"Fue un espectáculo de los que necesitamos aquí en Guatemala", mencionó un sonriente "Pin" Plata, quien se dijo satisfecho por lo realizado los 90 minutos.



"Impresionante el nivel del equipo rival y también el nuestro que logramos con poco entrenamiento plantar cara al contrario, que es un conjunto que viene jugando en diversos países, pero incluso (pese a la goleada) vi que no dieron su cien por ciento", concluyó.